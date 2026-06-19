«Ганди молчал по субботам» — чем симпатично новое инди-драмеди с Марком Эйдельштейном?

16-летний юноша из состоятельной семьи по имени Саша и по прозвищу Мот (Марк Эйдельштейн) с порога ломает четвертую стену и рассказывает зрителям о своей семье, в которой, по его словам, происходит апокалипсис. Папа-девелопер (Евгений Коряковский) за обедом объявляет, что уходит от мамы (Виктория Толстоганова) к девушке, которая годится ему в дочери, сестра (Ольга Балацкая) готовится уехать учиться в Аргентину, а дед (Александр Пашутин) в прогрессирующей деменции разговаривает по телефону с умершими сослуживцами и постоянно порывается пойти по грибы (причем с ружьем).

К тому же пропадает их такса Карамелька. В процессе поисков Мот натыкается в подземном переходе на бездомную женщину с игрушечным белым медведем (Дарья Екамасова), которая в основном молчит и лишь иногда загадочно произносит имя Ганди. В знак протеста парень решает привести ее домой и, не зная настоящего имени, представляет как Лизу, чем вносит дополнительный раздрай в и без того сложную семейную обстановку. Все это становится катализатором многочисленных хаотичных приключений, во время которых выяснится страшная тайна Лизы, случится романтическая история с девушкой Крис (Анастасия Красовская), а Саше придется повзрослеть гораздо быстрее, чем хотелось бы.