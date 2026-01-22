Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Экранизация поп-психологического бестселлера «К себе нежно» с Кариной Разумовской выйдет в прокат весной

Картина выйдет на экраны 5 марта, хотя изначально премьеру планировали 2 апреля.

Розовое (нежно-розовое!) «пособие о любви к себе» впервые издали в 2020 году. Автор книги Ольга Примаченко работала в журналистике и пиаре, но пришла в психологию. В 2022-м «К себе нежно» ворвалась в топы продаж литературы в России, а к концу 2025 года суммарный тираж всех версий книги превысил 3 млн экземпляров. Экранизация селф-хелп книги станет первым кинопроектом, в который инвестирует издательский холдинг «Эксмо».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Плюс студии»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Плюс студии»

«К себе нежно» начинается с зарисовки автора о своей жизни, но собрана из советов — героев там нет. Чтобы перенести «урок нежности» на экран, создатели взяли за основу сюжет об отоларингологе Наде, которая после расставания с мужем сама ищет утешения в советах Примаченко. Роль Нади исполнила Карина Разумовская — звезда БДТ, сериалов «Аутсорс» и «Трасса».

Читайте также: Актриса Карина Разумовская — «Думала, рост возможен толь­ко в театре, но после съемок “Трассы” и “Аутсорса” поняла: мне есть чему поучиться!»

Также в киноадаптации заняты Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Леонид Бичевин, Владислав Ценев и другие. Режиссером выступил Иван Китаев («Без правил», «Бывшие»). Сценарий написала Дарья Грацевич («Измены», «Холоп»).

«Сценарий этого фильма привлек меня своей терапевтичностью — своим особенным светом и ощущением покоя. И главная героиня мне очень понятна и одновременно удивительна. Пока разбираешься в ней, можно заодно покопаться и в себе. Это интересный эксперимент», — рассказывает Карина Разумовская о своей роли.

Премьеру 5 марта приурочили к Международному женскому дню.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: