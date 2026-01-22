Экранизация поп-психологического бестселлера «К себе нежно» с Кариной Разумовской выйдет в прокат весной

Также в киноадаптации заняты Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Леонид Бичевин, Владислав Ценев и другие. Режиссером выступил Иван Китаев («Без правил», «Бывшие»). Сценарий написала Дарья Грацевич («Измены», «Холоп»).

«Сценарий этого фильма привлек меня своей терапевтичностью — своим особенным светом и ощущением покоя. И главная героиня мне очень понятна и одновременно удивительна. Пока разбираешься в ней, можно заодно покопаться и в себе. Это интересный эксперимент», — рассказывает Карина Разумовская о своей роли.

Премьеру 5 марта приурочили к Международному женскому дню.

6+