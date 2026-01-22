Экранизация поп-психологического бестселлера «К себе нежно» с Кариной Разумовской выйдет в прокат весной

Картина выйдет на экраны 5 марта, хотя изначально премьеру планировали 2 апреля.
Розовое (нежно-розовое!) «пособие о любви к себе» впервые издали в 2020 году. Автор книги Ольга Примаченко работала в журналистике и пиаре, но пришла в психологию. В 2022-м «К себе нежно» ворвалась в топы продаж литературы в России, а к концу 2025 года суммарный тираж всех версий книги превысил 3 млн экземпляров. Экранизация селф-хелп книги станет первым кинопроектом, в который инвестирует издательский холдинг «Эксмо».
«К себе нежно» начинается с зарисовки автора о своей жизни, но собрана из советов — героев там нет. Чтобы перенести «урок нежности» на экран, создатели взяли за основу сюжет об отоларингологе Наде, которая после расставания с мужем сама ищет утешения в советах Примаченко. Роль Нади исполнила Карина Разумовская — звезда БДТ, сериалов «Аутсорс» и «Трасса».
Также в киноадаптации заняты Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Леонид Бичевин, Владислав Ценев и другие. Режиссером выступил Иван Китаев («Без правил», «Бывшие»). Сценарий написала Дарья Грацевич («Измены», «Холоп»).
«Сценарий этого фильма привлек меня своей терапевтичностью — своим особенным светом и ощущением покоя. И главная героиня мне очень понятна и одновременно удивительна. Пока разбираешься в ней, можно заодно покопаться и в себе. Это интересный эксперимент», — рассказывает Карина Разумовская о своей роли.
Премьеру 5 марта приурочили к Международному женскому дню.
6+
