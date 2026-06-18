В Петербурге запускают прогулки по местам съемок фильма «Ганди молчал по субботам» (в главной роли — Марк Эйдельштейн!)

20 июня в Петербурге пройдет первая кинопрогулка по местам съемок драмеди «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Пешеходно-автобусная экскурсия охватит тоннель у станции метро «Выборгская», сад Сен-Жермен, Толстовский дом и другие места, которые появлялись в кадре.

В основе фильма — пьеса Анастасии Букреевой (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга») о подростке по прозвищу Мот. Из семьи 16-летнего Мота уходит отец. В знак протеста герой приводит домой бездомную женщину.

Вместе с Эйдельштейном в актерский состав вошли артисты Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская и Олег Гаркуша (фронтмен группы «АукцЫон»!). «Ганди молчал по субботам» — полнометражный дебют режиссера Юрия Зайцева. Вместе с Зайцевым над сценарием работала Лиза Цыганова («Мерзлая земля»).