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Кино и сериалы

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В Петербурге запускают прогулки по местам съемок фильма «Ганди молчал по субботам» (в главной роли — Марк Эйдельштейн!)

Маршрут киногероев включает тоннель у станции «Выборгская», сад Сен-Жермен и Толстовский дом.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами фонда «Кинопрайм», студий «Ленфильм», FT Production, К24

20 июня в Петербурге пройдет первая кинопрогулка по местам съемок драмеди «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Пешеходно-автобусная экскурсия охватит тоннель у станции метро «Выборгская», сад Сен-Жермен, Толстовский дом и другие места, которые появлялись в кадре.

В основе фильма — пьеса Анастасии Букреевой (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга») о подростке по прозвищу Мот. Из семьи 16-летнего Мота уходит отец. В знак протеста герой приводит домой бездомную женщину.

Вместе с Эйдельштейном в актерский состав вошли артисты Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская и Олег Гаркуша (фронтмен группы «АукцЫон»!). «Ганди молчал по субботам» — полнометражный дебют режиссера Юрия Зайцева. Вместе с Зайцевым над сценарием работала Лиза Цыганова («Мерзлая земля»).

Юрий Зайцев

о съемках «Ганди молчал по субботам» — в интервью Okko:

Мы должны были снимать это на Аничковом мосту — я хотел заявить парадный Петербург. Долго договаривались с городом — забронировали, все документы подписали. Приехал весь наш караван, встал у Невского — а там перекрыто. Оказалось, прямо в этот день по мосту должен был ехать правительственный кортеж. Так нас снять и не пустили. Вместо Аничкова пришлось перенести сцену во двор Толстовского дома, который находился рядом и уже был готов к следующей сцене. А должен был быть красивый и долгий проезд на операторской тележке по Невскому. Но вот так, вмешались «непредвиденные силы».

Фильм в прокате с 18 июня. Первая кинопрогулка стартует 20 июня в 11:00 у выхода со станции «Выборгская». Билеты в продаже на сайте проекта «Петербург глазами инженера».

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