Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне детективного триллера «Отпечатки»

Полицейского Дениса сыграл Дмитрий Чеботарев («Майор Гром», «Прометей»). Также в кадре появились Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Олег Рязанцев, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Евгений Харитонов и Иван Фоминов.

Режиссером детективной истории выступил Сергей Филатов («Бар "Один звонок"», «Слезы капали в фо-бо»). Над сценарием работали Никита Кукарцев («Любовь по найму») и Калерия Демина («Струны», «Простоквашино»).

Сиквел «Отпечатки. Киллер» снимает тандем режиссера Сергея Кальварского и сценаристки Натальи Капустиной. Кальварский и Капустина — сценаристы и шоураннеры первых сезонов сериала «Фишер», в которых Янковский также исполнил главную роль. Все трое покинули проект к третьему сезону — 28 мая состоялась премьера «После Фишера. Инквизитор» с Юлией Снигирь в главной роли.

«Отпечатки. Киллер» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кион». Подробности и дата премьеры станут известны позже.

