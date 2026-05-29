Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне детективного триллера «Отпечатки»

Над продолжением работают Сергей Кальварский и Наталья Капустина — сценаристы и шоураннеры первых сезонов «Фишера».

Фото: Яна Давыдова

Иван Янковский сыграет главную роль в продолжении сериала «Отпечатки». Во втором сезоне расскажут самостоятельную историю с новыми героями.

Первый сезон детективного триллера «Отпечатки» вышел онлайн в апреле этого года. Главную роль исполнила Оксана Акиньшина — ее героиня, следователь Яна Князева, возвращается в родной город, чтобы расследовать серию преступлений и столкнуться с событиями собственного прошлого.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Полицейского Дениса сыграл Дмитрий Чеботарев («Майор Гром», «Прометей»). Также в кадре появились Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Олег Рязанцев, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Евгений Харитонов и Иван Фоминов.

Режиссером детективной истории выступил Сергей Филатов («Бар "Один звонок"», «Слезы капали в фо-бо»). Над сценарием работали Никита Кукарцев («Любовь по найму») и Калерия Демина («Струны», «Простоквашино»).

Сиквел «Отпечатки. Киллер» снимает тандем режиссера Сергея Кальварского и сценаристки Натальи Капустиной. Кальварский и Капустина — сценаристы и шоураннеры первых сезонов сериала «Фишер», в которых Янковский также исполнил главную роль. Все трое покинули проект к третьему сезону — 28 мая состоялась премьера «После Фишера. Инквизитор» с Юлией Снигирь в главной роли.

«Отпечатки. Киллер» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кион». Подробности и дата премьеры станут известны позже.

