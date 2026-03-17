Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым покажут в апреле

Над проектом работал Сергей Филатов — режиссер сериала «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским.

Первые эпизоды детективного триллера «Отпечатки» выйдут онлайн в начале апреля. Главную роль в сериале исполнит Оксана Акиньшина — ее героиня, следователь Яна Князева, возвращается в родной город, чтобы расследовать серию преступлений и столкнуться с событиями собственного прошлого.

По сюжету тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна, чье детство связано с Заречным, едет туда, чтобы найти маньяка. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис Симонов. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому, в котором росла Яна.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Полицейского Дениса сыграл Дмитрий Чеботарев («Майор Гром», «Прометей»). Также в кадре появятся Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Олег Рязанцев, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Евгений Харитонов и Иван Фоминов.

Съемки проходили в Астрахани и Астраханской области. Режиссером детективной истории выступил Сергей Филатов («Бар "Один звонок"», «Слезы капали в фо-бо»). Над сценарием работали Никита Кукарцев («Любовь по найму») и Калерия Демина («Струны», «Простоквашино»).

Оксана Акиньшина

Играет следователя Яну Князеву

Любой актрисе интересно играть сложных персонажей — и мне тоже. Яна — следователь, и это ее профессиональная черта — искать, складывать «пазл» и находить преступника, предотвращая еще большее зло.

Мои героини в кино все с драматичным прошлым. При подготовке к этой роли, как и к любой другой, важно понять, что за персонажа предстоит играть, какая у него предыстория, что им движет, в чем боль. Читки, разбор сцен с партнерами и режиссером — все это помогает лучше понять, какой характер будет у героини.

Часто страхи и ограничивающие установки приобретаются «благодаря» жизненному опыту уже во взрослой жизни. Но сейчас принято считать, что все проблемы из детства. Возможно, у кого-то это и так. Например, у моей героини Яны.

Сериал «Отпечатки» стартует 1 апреля в онлайн-кинотеатре «Кион». Все восемь эпизодов выйдут к 30 апреля.

18+

Читайте также: Оксана Акиньшина — «Я могу быть жесткой, четко сказать “нет” — кого-то эта черта радикально пугает»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: