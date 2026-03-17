Детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым покажут в апреле

Над проектом работал Сергей Филатов — режиссер сериала «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским.
Первые эпизоды детективного триллера «Отпечатки» выйдут онлайн в начале апреля. Главную роль в сериале исполнит Оксана Акиньшина — ее героиня, следователь Яна Князева, возвращается в родной город, чтобы расследовать серию преступлений и столкнуться с событиями собственного прошлого.
По сюжету тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна, чье детство связано с Заречным, едет туда, чтобы найти маньяка. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис Симонов. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому, в котором росла Яна.
Полицейского Дениса сыграл Дмитрий Чеботарев («Майор Гром», «Прометей»). Также в кадре появятся Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Олег Рязанцев, Агриппина Стеклова, Владимир Большов, Евгений Харитонов и Иван Фоминов.
Съемки проходили в Астрахани и Астраханской области. Режиссером детективной истории выступил Сергей Филатов («Бар "Один звонок"», «Слезы капали в фо-бо»). Над сценарием работали Никита Кукарцев («Любовь по найму») и Калерия Демина («Струны», «Простоквашино»).
Оксана Акиньшина
Играет следователя Яну Князеву
Любой актрисе интересно играть сложных персонажей — и мне тоже. Яна — следователь, и это ее профессиональная черта — искать, складывать «пазл» и находить преступника, предотвращая еще большее зло.
Мои героини в кино все с драматичным прошлым. При подготовке к этой роли, как и к любой другой, важно понять, что за персонажа предстоит играть, какая у него предыстория, что им движет, в чем боль. Читки, разбор сцен с партнерами и режиссером — все это помогает лучше понять, какой характер будет у героини.
Часто страхи и ограничивающие установки приобретаются «благодаря» жизненному опыту уже во взрослой жизни. Но сейчас принято считать, что все проблемы из детства. Возможно, у кого-то это и так. Например, у моей героини Яны.
Сериал «Отпечатки» стартует 1 апреля в онлайн-кинотеатре «Кион». Все восемь эпизодов выйдут к 30 апреля.
