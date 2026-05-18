Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Ромком с Сашей Бортич и Денисом Прытковым «Все в твоих руках» покажут онлайн

В центре сюжета — музыкант и бизнес-леди, пути которых трижды пересекаются на разных свадьбах с интервалом в семь лет.

В ближайшие месяцы состоится онлайн-премьера ромкома «Все в твоих руках» с Сашей Бортич и Денисом Прытковым. В актерский состав также вошли Никита Волков, Иван Добронравов, Эльдар Калимулин, Тимофей Елецкий, Игорь Царегородцев, Ксения Кутепова, Олег Васильков, Наталья Земцова, Елена Нестерова, Юлия Яблонская, Влад Ветров и Наталья Бардо.

Главные герои: музыкант Ваня и психолог Аня — дважды с перерывом в семь лет встречаются на свадьбах друзей, но их отношения не идут дальше одной ночи. Спустя еще семь лет Ваня едет договариваться о выступлении своей кавер-группы, но не знает, что играть предстоит на свадьбе самой Ани.

Читайте также: «Всю жизнь я борюсь с ощущением: сейчас все поймут, что я лох и выгонят меня» — Саша Бортич

«Все в твоих руках» режиссирует Рустам Ильясов («Трудные подростки», «Нам покер», «Стрим»). В команде продюсеров — Павел Буря («Родные», «Уроки фраси», «Казнь»), Алексей Казаков («Родные», «Самый лучший день», «Горько!») и Даниил Махорт («Космическая собака Лида», «Родные», «Бешенство»). Сценарий написал Алексей Казаков («Космическая собака Лида», «Горько!»).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «Иви»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «Иви»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «Иви»

В феврале 2026 года в прокат вышел антиромком с Сашей Бортич «Счастлив, когда ты нет». По сюжету Евгений (Гоша Токаев) и Евгения знакомятся на вечеринке у друзей, сразу же начинают ненавидеть друг друга, но все равно проводят ночь вместе — что только усложняет отношения двух очень своенравных молодых людей.

В новом ромкоме экранную пару Бортич составит Денис Прытков — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино», ученик Вениамина Фильштинского и экс-актер театра Fulcro. Среди его киноработ — сериалы «Капельник» и «Чужие деньги», а также герметичный триллер «Кто-то должен умереть» с Юлией Снигирь.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «Иви»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «Иви»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «Иви»

«Все в твоих руках» покажут в онлайн-кинотеатре «Иви». Дату премьеры объявят позже. 

18+

Читайте также: «Мне пришлось пройти немало кастингов, чтобы услышать то самое “да”» — звезда «Капельника» Денис Прытков

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: