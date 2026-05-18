Ромком с Сашей Бортич и Денисом Прытковым «Все в твоих руках» покажут онлайн

В ближайшие месяцы состоится онлайн-премьера ромкома «Все в твоих руках» с Сашей Бортич и Денисом Прытковым. В актерский состав также вошли Никита Волков, Иван Добронравов, Эльдар Калимулин, Тимофей Елецкий, Игорь Царегородцев, Ксения Кутепова, Олег Васильков, Наталья Земцова, Елена Нестерова, Юлия Яблонская, Влад Ветров и Наталья Бардо.

Главные герои: музыкант Ваня и психолог Аня — дважды с перерывом в семь лет встречаются на свадьбах друзей, но их отношения не идут дальше одной ночи. Спустя еще семь лет Ваня едет договариваться о выступлении своей кавер-группы, но не знает, что играть предстоит на свадьбе самой Ани.