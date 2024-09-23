Марк Эйдельштейн в Петербурге! Сверхновая звезда кино снимается на «Ленфильме» — в драмеди «Ганди молчал по субботам»

Юрий Зайцев

Режиссер фильма:

Сценарий, с которым мы работаем, - редкое попадание в арт-мейнстрим. В современной индустрии совсем пропал жанр, существовавший в советском и перестроечном кино: «Курьер», «Мимино», «Я шагаю по Москве», а его, на мой взгляд, очень не хватает зрителю. Кино доброе, с важными смыслами, трогающее за душу, и в то же время с авторским подходом. Это очень высокая планка, но мы с командой стараемся сделать все возможное, чтобы к ней приблизиться. Сейчас подходит к завершению первый блок съемок, и кажется, у нас получается честная история. Вся команда горит этим проектом, очень вовлечены в процесс. Собрался замечательный кастинг удивительных профессионалов, каждый из них привносит в проект частичку себя: Марк Эйдельштейн звонит мне среди ночи с сумасшедше крутыми новыми идеями. Настя Красовская, которая играет беспризорницу, ездила со мной волонтерить в ночлежку, готовясь к роли. Даша Екамасова очень педантично и глубоко разбирает со мной роль, свои мотивации. Вика Толстоганова досконально продумывает образ, вживается в роль.