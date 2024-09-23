Марк Эйдельштейн в Петербурге! Сверхновая звезда кино снимается на «Ленфильме» — в драмеди «Ганди молчал по субботам»

Он прошел долгий кастинг и обогнал более 200 (!) кандидатов на главную роль, а теперь его можно встретить на Васильевском и Петроградском островах, на центральных улицах и в легендарных дворах Петербурга. Полный метр основан на одноименной пьесе драматурга и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» за выставку-блокбастер «Город-герой Ленинград» Анастасии Букреевой.
По сюжету «Ганди молчал по субботам» 16-летний Мот переживает личный апокалипсис, когда его отец бросает семью и уходит из дома. В знак протеста подросток приводит домой бездомной и заявляет, что с этого момента будет с ней жить. История расскажет о том, что настоящий дом — это далеко не только крыша над головой, но и человек рядом, способный услышать.
Режиссер фильма:
Сценарий, с которым мы работаем, - редкое попадание в арт-мейнстрим. В современной индустрии совсем пропал жанр, существовавший в советском и перестроечном кино: «Курьер», «Мимино», «Я шагаю по Москве», а его, на мой взгляд, очень не хватает зрителю. Кино доброе, с важными смыслами, трогающее за душу, и в то же время с авторским подходом. Это очень высокая планка, но мы с командой стараемся сделать все возможное, чтобы к ней приблизиться. Сейчас подходит к завершению первый блок съемок, и кажется, у нас получается честная история. Вся команда горит этим проектом, очень вовлечены в процесс. Собрался замечательный кастинг удивительных профессионалов, каждый из них привносит в проект частичку себя: Марк Эйдельштейн звонит мне среди ночи с сумасшедше крутыми новыми идеями. Настя Красовская, которая играет беспризорницу, ездила со мной волонтерить в ночлежку, готовясь к роли. Даша Екамасова очень педантично и глубоко разбирает со мной роль, свои мотивации. Вика Толстоганова досконально продумывает образ, вживается в роль.
У «Ганди молчал по субботам» поистине звездный каст! К Марку Эйдельштейну присоединились Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Анастасия Красовская, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Ольга Балацкая, Екатерина Суворова, Денис Пропалов, Всеволод Цурило, Алина Воскресенская, Олег Гаркуша, Артем Крылов, Артемий Крылов, Андрей Благословленский. Картина станет полнометражным дебютом режиссера Юрия Зайцева, короткометражка которого «Материя» чуть не выиграла на ММКФ 2018 года. Совместно с Анастасией Букреевой над сценарием работали Юрий Зайцев и Лиза Цыганова. А за картинку отвечает оператор-постановщик Федор Градобоев. Продюсирует фильм Федор Бондарчук.
«Почти два года назад я сидела в кафе в Лос-Анжелесе, и вдруг зашла бездомная женщина с чемоданами, очень грязная. Подошла, взяла себе еду, села за соседний стол. Я так хорошо запомнила этот момент и подумала: "Вот это да, а что эта женщина, довольно-таки молодая, делает на улице? Почему она здесь?" Потом мне рассказали историю о том, как одна девушка ушла из дома, и сейчас хиппует с бомжами. О том, что ее муж очень сильно переживает, потому что у нее двое детей. Возможно, у нее что-то произошло в жизни, какая-то трагедия. Я подумала: какие судьбы! А на следующий день мне прислали сценарий «Ганди молчал по субботам». В тот момент у меня возникла мысль, что это какой-то знак», — поделилась исполнительница ведущей роли Дарья Екамасова.
16+
Комментарии (0)