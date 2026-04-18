Константин Бронзит покажет «Трех сестер» в рамках живой встречи со зрителями

В Петербурге 23 апреля состоится встреча с Константином Бронзитом — заслуженным деятелем искусств России, трехкратным номинантом на «Оскар», а также лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Режиссер покажет свой короткометражный анимационный фильм «Три сестры» (тот самый, который претендовал на главную мировую кинонаграду), а потом честно расскажет предысторию проекта: от первой идеи до работы в анимации.

Форматом встречи станет открытый разговор со зрителями. Можно будет задать вопрос, услышать про создание картины и просто поболтать с режиссером студии «Мельница».

Мероприятие пройдет в лектории «Казанский», рассказал журнал «Сеанс» в своих социальных сетях.