Что смотреть дома на этой неделе: новый сезон «Эйфории», финальные серии «Пацанов» и комедия с Киану Ривзом «Последствия»

Сериал «Хитрости» / Hacks, 5 сезон (18+)

Пятый сезон обаятельного драмеди о приключениях стареющей комикессы из Вегаса Деборы Вэнс (обладательница «Золотого глобуса» за эту роль Джин Смарт) и ее молодой напарницы (Ханна Эйнбиндер) — противоречивый дуэт снова пытается выпутаться из карьерных и жизненных неурядиц.

Режиссер предыдущих эпизодов на месте — это все та же Люсия Аньелло.

С 9 апреля, Max