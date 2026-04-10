Что смотреть дома на этой неделе: новый сезон «Эйфории», финальные серии «Пацанов» и комедия с Киану Ривзом «Последствия»

А также — мистический этно-триллер с Никитой Ефремовым «Цинга», «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», Кристиан Бэйл в хоррор-мюзикле «Невеста!», продолжение «Хитростей» и «Дерзость» сценариста «Лучше звоните Солу» и «Наследников» Джонатана Глэтцера. Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Эйфория» / Euphoria, 3 сезон (18+)
Третий сезон суперуспешного сериала — с финала второго сезона прошло пять лет и закончившие школу герои существенно повзрослели. К персонажам Зендеи, Джейкоба Элорди, Сидни Суини и другим знакомым лицам присоединятся новые звезды — например, Шэрон Стоун и Наташа Лионн из «Покерфейса» и «Жизней матрешки». Шоураннером по-прежнему выступает Сэм Левинсон.
C 12 апреля, HBO
Сериал «Пацаны» / The Boys, 5 сезон (18+)
Финальный сезон истории о супергероях с сомнительными моральными качествами — Бутчер (Карл Урбан) и Хоумлендер (Энтони Старр) сойдутся в финальной схватке. Создатели также обещают появление команды из спин-оффа проекта — «Поколения "Ви"». Шоураннер по-прежнему Эрик Крипке.
С 8 апреля, Prime Video
Фильм «Последствия» / Outcome (18+)
Едкая черная комедия о культуре отмены с Киану Ривзом в роли кинозвезды с алкогольной зависимостью и скверным характером. Чтобы избежать тяжелых репутационных потерь из-за сомнительного видео, он решает с помощью кризисного менеджера (Джона Хилл, который выступил режиссером) лично извиниться перед всеми, кого мог потенциально обидеть. Кроме них в картине снялись Кэмерон Диас, Мартин Скорсезе, Кайя Гербер и другие.
С 10 апреля, Apple TV
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней» / Star Wars: Maul - Shadow Lord, премьера (18+)
Мультипликационный спин-офф о харизматичном злодее из вселенной «Звездных войн» Дарте Моле: по сюжету бывший повелитель ситхов спустя год после Войн клонов возглавляет синдикат «Багровый рассвет» и ищет нового ученика. Озвучивает главного героя по-прежнему Сэм Уитвер, а сценарий проекта написан под чутким руководством Джорджа Лукаса.
С 6 апреля, Disney+
Фильм «Цинга» (18+)
Победитель фестиваля «Зимний»-2025 — по сюжету триллера священнослужитель Петр (Дмитрий Поднозов) и послушник Федор (Никита Ефремов) в начале девяностых едут на Ямал, чтобы уговорить местных оленеводов принять православие. Однако в их миссию вмешивается страшная болезнь, которая в этих краях является в облике прекрасной девушки. Срежиссировал картину Владимир Головнев, ранее занимавшийся документалистикой.
С 6 апреля, «Кинопоиск», Okko, «Кион», «Иви», Start
Фильм «Невеста!» / The Bride! (18+)
Вольная интерпретация сюжета о монстре доктора Франкенштейна, снятая Мэгги Джилленхол в антураже Чикаго 1930-х годов. Оживший мертвец Фрэнк (Кристиан Бэйл) упрашивает героиню Аннетт Бенинг по имени Эфрониус воскресить ему такую же невесту — выбор падает на девушку Иду (Джесси Бакли), при жизни имевшей сложные отношения с местным криминалитетом. Также в касте — Питер Сарсгаард, Пенелопа Крус и Джейк Джилленхол.
C 7 апреля, Prime Video
Сериал «Заветы» / The Testaments, премьера (18+)
Продолжение сериала «Рассказ служанки» — действие разворачивается спустя 15 лет после событий оригинала. Среди новых лиц школы будущих жен из республики Гилеад — звезда «Битвы за битвой» Чейз Инфинити, а также Хэтти Крагтен, Люси Холлидэй и Заррин Дарнелл-Мартин.
С 8 апреля, Hulu
Сериал «Миниатюрная жена» / The Miniature Wife, премьера (18+)
Комедия о писательнице Линди (Элизабет Бэнкс, «Голодные игры»), которую с помощью специального спрея уменьшает до размеров мыши муж-изобретатель Лес (Мэттью Макфэдиен, «Гордость и предубеждение») — после чего по понятным причинам их и без того сложные отношения начинают играть новыми красками. Шоу поставили Грег Моттола («Пол: Секретный материальчик») и Берти Эллвуд («Уроки химии»).
С 9 апреля, Peacock
Сериал «Хитрости» / Hacks, 5 сезон (18+)
Пятый сезон обаятельного драмеди о приключениях стареющей комикессы из Вегаса Деборы Вэнс (обладательница «Золотого глобуса» за эту роль Джин Смарт) и ее молодой напарницы (Ханна Эйнбиндер) — противоречивый дуэт снова пытается выпутаться из карьерных и жизненных неурядиц.
Режиссер предыдущих эпизодов на месте — это все та же Люсия Аньелло.
С 9 апреля, Max
Фильм «Сказка о царе Салтане» (6+)
Знакомая с раннего детства сказка Пушкина в интерпретации Сарика Андреасяна. В новой версии царя Салтана сыграл Павел Прилучный, князя Гвидона — Алексей Онежен («Первый раз»), Царицу-мать — Лиза Моряк («Онегин»), а Царевну-Лебедь — Алиса Кот («Плевако»).
С 9 апреля, «Кинопоиск», Okko, «Кион», Wink, «Иви»
Фильм «Кто-то должен умереть» (18+)
Камерный ироничный триллер Евгения Григорьева («Подельники»). По сюжету две семейные пары вместе проводят время в загородном доме. Это богатые, но переживающие кризис отношений Юлия и Михаил (Юлия Снигирь и Павел Деревянко) и с виду вполне счастливые Аня и Никита (Аглая Тарасова и Денис Прытков). Однако идиллические выходные прерываются — узнав, что Миша и Аня крутят роман под носом у своих половинок, Юлия решает отравить обоих и заставить играть в жестокую игру — противоядие получит только тот, кто сможет доказать искренность своих чувств.
C 9 апреля, «Иви», Start, Premier, Okko, Wink
Сериал «Малкольм в центре внимания: Жизнь все еще несправедлива» / Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, премьера (18+)
Возрождение популярного ситкома начала нулевых о вундеркинде Малкольме (Фрэнки Муниз), который давно повзрослел, но так и не преуспел в жизни. На этом фоне вся его семья вновь собирается вместе: к ролям папы и мамы вернулись Брайан Крэнстон и Джейн Качмарек, а сценарий написал автор оригинального шоу Линвуд Бумер.
С 10 апреля, Disney+
Сериал «Дерзость» / The Audacity, премьера (18+)
Новый проект Джонатана Глэтцера, в свое время работавшего над сценариями «Лучше звоните Солу», «Наследников» и «Заговора сестер Гарви» — это едкая сатира об обитателях Кремниевой долины, которые оказываются втянутыми в скандал с критичной утечкой данных. В касте — Билли Магнуссен, Сара Голдберг, Зак Галифанакис, Саймон Хелберг и другие.
С 12 апреля, AMC
