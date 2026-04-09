Стартовали съемки байопика «Баста. Начало игры» со Славой Копейкиным и Юрием Насоновым

Утвердил Копейкина на главную роль сам Василий Вакуленко.
В Ростове-на-Дону приступили к съемкам фильма «Баста. Начало игры». Картина расскажет о становлении артиста Василия Вакуленко, его первой любви и семейных испытаниях. Главную роль в байопике исполнит актер Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»).
Возлюбленную Басты сыграет Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В кадре также появятся Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной Доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний богатырь. Наследие») и Василий Неверов («Любовь Советского Союза»).
Над фильмом работает кинокомпания «Темп», которая ранее выпустила байопик «Руки Вверх!». Режиссером и сценаристом картины стал Стас Иванов («Геля», «ЮЗЗЗ»).
Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону и начинал свой путь в составе группы «Психолирик» (будущая «Каста»). Изначально он выступал под псевдонимом Баста Хрю, а на более поздних этапах творчества у музыканта появились альтер эго Ноггано и N1NT3ND0. В 18 лет он написал свой первый хит — песню «Моя игра».
В 2002-м записи Басты попали к Богдану Титомиру, благодаря которому рэпер попал в объединение Gazgolder. В 2007-м Вакуленко стал совладельцем одноименного лейбла. Ему довелось побывать наставником в шоу «Голос» и интервьюером. Сейчас Баста владеет футбольным клубом СКА (Ростов-на-Дону) и развивает свою ресторанную сеть.
Рэпер уже получал экранное воплощение: в 2010-х выходили два художественных фильма «Газгольдер» о вымышленных криминальных приключениях хип-хоп-объединения. В кадре Баста сыграл себя сам.
Кроме того, в 2025 году на Kion выпустили документальную ленту «Баста. С самых низов» о том, как Василий Вакуленко помогает пробиться в большой шоу-бизнес молодому музыканту Сереже Аверину. Вместе они проходят путь от выбора демо, которые парень пишет в домашней студии в однушке, до полноценной записи и первого настоящего релиза. Режиссерами проекта стали Дмитрий Левин и Игорь Храмков («LAB с Антоном Беляевым»).
Вакуленко вошел в продюсерский состав нового байопика вместе с Тимуром Вайнштейном, Михаилом Погосовым, Евгением Мишиевым, Николаем Дуксиным, Эдуардом Илояном, Денисом Жалинским и Георгием Шабановым. Хип-хоп-исполнитель сам утвердил Славу Копейкина на главную роль.
«Баста. Начало игры» выйдет на экраны ориентировочно в конце 2026 года.
