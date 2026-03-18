Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин сыграет Василия Вакуленко в байопике «Баста. Начало игры»

Актер Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Дети перемен», «Трудные подростки») исполнит главную роль в байопике «Баста. Начало игры». Фильм расскажет о становлении рэпера Василия Вакуленко: поиске своего голоса, первой любви и первых конкурентах.

Проект инициировала кинокомпания «Темп», которая ранее выпустила фильм «Руки Вверх!». Режиссером и сценаристом картины выступит Стас Иванов («Геля», «ЮЗЗЗ»).

Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону и начинал свой путь в составе группы «Психолирик» (будущая «Каста»). Изначально он выступал под псевдонимом Баста Хрю, а на более поздних этапах творчества у музыканта появились альтер эго Ноггано и N1NT3ND0. В 18 лет он написал свой первый хит — песню «Моя игра».

В 2002-м записи Басты попали к Богдану Титомиру, благодаря которому рэпер попал в объединение Gazgolder. В 2007-м Вакуленко стал совладельцем одноименного лейбла. Ему довелось побывать наставником в шоу «Голос» и интервьюером. Сейчас Баста владеет футбольным клубом СКА (Ростов-на-Дону) и развивает свою ресторанную сеть.

Рэпер уже получал экранное воплощение: в 2010-х выходили два художественных фильма «Газгольдер» о вымышленных криминальных приключениях хип-хоп-объединения. В кадре Баста сыграл себя сам.

Кроме того, в 2025 году на Kion выпустили документальную ленту «Баста. С самых низов» о том, как Василий Вакуленко помогает пробиться в большой шоу-бизнес молодому музыканту Сереже Аверину. Вместе они проходят путь от выбора демо, которые парень пишет в домашней студии в однушке, до полноценной записи и первого настоящего релиза. Режиссерами проекта стали Дмитрий Левин и Игорь Храмков («LAB с Антоном Беляевым»).

Баста рассказал о процессе выбора актера для нового байопика: «Мы сделали коллаж — мою фотографию, когда мне 20-21 год, и несколько фотографий Славы. Приложили рядом, и это стопроцентно очень похоже».

Музыкант отметил, что Копейкин энергетический и эмоциональный актер, а еще он тоже читает рэп. По словам Славы, сам он сразу заинтересовался проектом, однако не был уверен, что получит роль.

«Баста. Начало игры» выйдет на экраны ориентировочно в конце 2026 года.

