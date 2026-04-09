Номинант «Оскара» Константин Бронзит покажет мультфильм «Три сестры» в петербургском лектории «Казанский»

23 апреля режиссер петербургской студии анимации «Мельница», трижды номинант «Оскара» Константин Бронзит встретится со зрителями в лектории «Казанский». Мультипликатор покажет короткий метр «Три сестры», который претендовал на статуэтку Американской киноакадемии в этом году, и ответит на вопросы из зала.

«Три сестры» — история о трех пожилых женщинах, живущих каждая в своем доме на острове с маяком. Их привычный уклад рушится, когда они решают сдать один из домов в аренду эксцентричному моряку. Сюжет основан на черногорской легенде.

«Три сестры» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». На недавней церемонии приз в номинации получила канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски.