Номинант «Оскара» Константин Бронзит покажет мультфильм «Три сестры» в петербургском лектории «Казанский»

Кинопоказ в формате открытого разговора со зрителями пройдет 23 апреля.
«Три сестры»
23 апреля режиссер петербургской студии анимации «Мельница», трижды номинант «Оскара» Константин Бронзит встретится со зрителями в лектории «Казанский». Мультипликатор покажет короткий метр «Три сестры», который претендовал на статуэтку Американской киноакадемии в этом году, и ответит на вопросы из зала.
«Три сестры» — история о трех пожилых женщинах, живущих каждая в своем доме на острове с маяком. Их привычный уклад рушится, когда они решают сдать один из домов в аренду эксцентричному моряку. Сюжет основан на черногорской легенде.
«Три сестры» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». На недавней церемонии приз в номинации получила канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски.
Прежде на «Оскар» попадали мультфильмы Бронзита «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016). Работу «Три сестры» режиссер изначально представлял на фестивалях под псевдонимом Тимур Когнов, чтобы вместо известного имени зрители обращали внимание на качество.
Константин — худрук студии «Мельница» и отец-основатель «богатырской франшизы» (начиная с «Алеши Поповича и Тугарина Змея»). Среди других его работ — сериал «Царевны» и полный метр «Лунтик. Возвращение домой».
Кинопоказ пройдет 23 апреля в 19:00 на Казанской, 7.
16+
Комментарии (0)