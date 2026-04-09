Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Номинант «Оскара» Константин Бронзит покажет мультфильм «Три сестры» в петербургском лектории «Казанский»

Кинопоказ в формате открытого разговора со зрителями пройдет 23 апреля.

«Три сестры»
«Мельница», 2024

«Три сестры»

23 апреля режиссер петербургской студии анимации «Мельница», трижды номинант «Оскара» Константин Бронзит встретится со зрителями в лектории «Казанский». Мультипликатор покажет короткий метр «Три сестры», который претендовал на статуэтку Американской киноакадемии в этом году, и ответит на вопросы из зала.

«Три сестры» — история о трех пожилых женщинах, живущих каждая в своем доме на острове с маяком. Их привычный уклад рушится, когда они решают сдать один из домов в аренду эксцентричному моряку. Сюжет основан на черногорской легенде.

«Три сестры» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». На недавней церемонии приз в номинации получила канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски.

Прежде на «Оскар» попадали мультфильмы Бронзита «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016). Работу «Три сестры» режиссер изначально представлял на фестивалях под псевдонимом Тимур Когнов, чтобы вместо известного имени зрители обращали внимание на качество.

Константин — худрук студии «Мельница» и отец-основатель «богатырской франшизы» (начиная с «Алеши Поповича и Тугарина Змея»). Среди других его работ — сериал «Царевны» и полный метр «Лунтик. Возвращение домой».

Кинопоказ пройдет 23 апреля в 19:00 на Казанской, 7. Билеты в продаже.

16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: