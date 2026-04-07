Константин Бронзит получил анимационную премию «Икар» за мультфильмы «Три сестры» (номинант «Оскара»!) и «На выброс»

Среди других лауреатов — «Алешенька» Дмитрия Геллера и «Очень неудобный крокодил» Аси Филипповой.

Фото: Валентина Каштан

Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год. Петербургский мультипликатор Константин Бронзит признан лучшим режиссером за мультфильм «Три сестры», который в этом году номинировали на «Оскар». Также на «Икаре» в номинации «Полный метр» победила его работа «На выброс», а за музыку к ней Марина Ланда и Сергей Васильев получили приз «Лучший композитор». Георга Штиля за участие в проекте «На выброс» удостоили звания «Лучший актер».

«На выброс» — история об элегантном галстуке Маке, который оказывается на помойке и отправляется с найденными там друзьями в путешествие, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. В центре сюжета отмеченных Американской киноакадемией «Трех сестер» — три героини, живущие каждая в своем доме на острове с маяком. Их привычный уклад нарушается, когда они решают сдать один из домов в аренду эксцентричному моряку. История основана на черногорской легенде.

Среди других триумфаторов «Икара» в этом году — «Алешенька» Дмитрия Геллера (по мотивам истории о кыштымском гуманоиде!). Мультфильм наградили в номинациях «Короткий метр», «Лучший сценарист» (Владимир Геллер) и лучший персонаж (конечно, инопланетянин Алешенька).

Еще один лидер списка — «Очень неудобный крокодил» Аси Филипповой о крокодиле, который ищет свое место в жизни и в городе зверят вместе с Енотиком. Мультфильм победил в номинациях «Стартап» и «Лучший концепт-арт» (Ася Филиппова).

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ИКАР» ЗА 2025 год

  • Короткий метр: «Алешенька» (реж. Дмитрий Геллер)
  • Полный метр: «На выброс» (реж. Константин Бронзит)
  • Эпизод: «Дело об эмпатии», сериал «Приключения Пети и Волка» (реж. Джангир Сулейманов)
  • Стартап: «Очень неудобный крокодил» (реж. Ася Филиппова)
  • Лучший режиссер: Константин Бронзит («Три сестры»)
  • Лучший сценарист: Владимир Геллер («Алешенька»)
  • Лучший художник: Анастасия Жакулина («Неясыть»)
  • Лучший композитор: Марина Ланда, Сергей Васильев («На выброс»)
  • Лучший актер: Георгий Штиль («На выброс»)
  • Лучший аниматор: Денис Афанасьев («Сын»)
  • Лучший звукорежиссер: Артем Фадеев («12 дня»)
  • Лучший персонаж: Алешенька («Алешенька»)
  • Лучший концепт-арт: Ася Филиппова («Очень неудобный крокодил»)
  • Дело: «Поток силы» (реж. Леонид Шмельков)
  • Премия имени Анатолия Прохорова за дебют: «12 дня» (реж. Полина Бовкун)
  • Продюсер: Альбина Мухаметзянова
  • Мастер: Наталия Абрамова

Российскую анимационную премию «Икар» впервые вручили в 2015 году — с тех пор мероприятие проходит ежегодно ко Дню российской анимации (8 апреля). Инициатор и художественный руководитель проекта — российский журналист, киновед, историк анимации, сценарист и режиссер Сергей Капков. В этом году победителей объявили в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова.

