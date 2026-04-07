Константин Бронзит получил анимационную премию «Икар» за мультфильмы «Три сестры» (номинант «Оскара»!) и «На выброс»

Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год. Петербургский мультипликатор Константин Бронзит признан лучшим режиссером за мультфильм «Три сестры», который в этом году номинировали на «Оскар». Также на «Икаре» в номинации «Полный метр» победила его работа «На выброс», а за музыку к ней Марина Ланда и Сергей Васильев получили приз «Лучший композитор». Георга Штиля за участие в проекте «На выброс» удостоили звания «Лучший актер».

«На выброс» — история об элегантном галстуке Маке, который оказывается на помойке и отправляется с найденными там друзьями в путешествие, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. В центре сюжета отмеченных Американской киноакадемией «Трех сестер» — три героини, живущие каждая в своем доме на острове с маяком. Их привычный уклад нарушается, когда они решают сдать один из домов в аренду эксцентричному моряку. История основана на черногорской легенде.

Среди других триумфаторов «Икара» в этом году — «Алешенька» Дмитрия Геллера (по мотивам истории о кыштымском гуманоиде!). Мультфильм наградили в номинациях «Короткий метр», «Лучший сценарист» (Владимир Геллер) и лучший персонаж (конечно, инопланетянин Алешенька).

Еще один лидер списка — «Очень неудобный крокодил» Аси Филипповой о крокодиле, который ищет свое место в жизни и в городе зверят вместе с Енотиком. Мультфильм победил в номинациях «Стартап» и «Лучший концепт-арт» (Ася Филиппова).