Константин Бронзит получил анимационную премию «Икар» за мультфильмы «Три сестры» (номинант «Оскара»!) и «На выброс»

Среди других лауреатов — «Алешенька» Дмитрия Геллера и «Очень неудобный крокодил» Аси Филипповой.
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2025 год. Петербургский мультипликатор Константин Бронзит признан лучшим режиссером за мультфильм «Три сестры», который в этом году номинировали на «Оскар». Также на «Икаре» в номинации «Полный метр» победила его работа «На выброс», а за музыку к ней Марина Ланда и Сергей Васильев получили приз «Лучший композитор». Георга Штиля за участие в проекте «На выброс» удостоили звания «Лучший актер».
«На выброс» — история об элегантном галстуке Маке, который оказывается на помойке и отправляется с найденными там друзьями в путешествие, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. В центре сюжета отмеченных Американской киноакадемией «Трех сестер» — три героини, живущие каждая в своем доме на острове с маяком. Их привычный уклад нарушается, когда они решают сдать один из домов в аренду эксцентричному моряку. История основана на черногорской легенде.
Среди других триумфаторов «Икара» в этом году — «Алешенька» Дмитрия Геллера (по мотивам истории о кыштымском гуманоиде!). Мультфильм наградили в номинациях «Короткий метр», «Лучший сценарист» (Владимир Геллер) и лучший персонаж (конечно, инопланетянин Алешенька).
Еще один лидер списка — «Очень неудобный крокодил» Аси Филипповой о крокодиле, который ищет свое место в жизни и в городе зверят вместе с Енотиком. Мультфильм победил в номинациях «Стартап» и «Лучший концепт-арт» (Ася Филиппова).
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ИКАР» ЗА 2025 год
- Короткий метр: «Алешенька» (реж. Дмитрий Геллер)
- Полный метр: «На выброс» (реж. Константин Бронзит)
- Эпизод: «Дело об эмпатии», сериал «Приключения Пети и Волка» (реж. Джангир Сулейманов)
- Стартап: «Очень неудобный крокодил» (реж. Ася Филиппова)
- Лучший режиссер: Константин Бронзит («Три сестры»)
- Лучший сценарист: Владимир Геллер («Алешенька»)
- Лучший художник: Анастасия Жакулина («Неясыть»)
- Лучший композитор: Марина Ланда, Сергей Васильев («На выброс»)
- Лучший актер: Георгий Штиль («На выброс»)
- Лучший аниматор: Денис Афанасьев («Сын»)
- Лучший звукорежиссер: Артем Фадеев («12 дня»)
- Лучший персонаж: Алешенька («Алешенька»)
- Лучший концепт-арт: Ася Филиппова («Очень неудобный крокодил»)
- Дело: «Поток силы» (реж. Леонид Шмельков)
- Премия имени Анатолия Прохорова за дебют: «12 дня» (реж. Полина Бовкун)
- Продюсер: Альбина Мухаметзянова
- Мастер: Наталия Абрамова
Российскую анимационную премию «Икар» впервые вручили в 2015 году — с тех пор мероприятие проходит ежегодно ко Дню российской анимации (8 апреля). Инициатор и художественный руководитель проекта — российский журналист, киновед, историк анимации, сценарист и режиссер Сергей Капков. В этом году победителей объявили в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова.
