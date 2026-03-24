Константин Бронзит покажет в «Порядке слов» мультфильм «Три сестры», номинированный на «Оскар»

Встреча с режиссером состоится 29 марта.
29 марта режиссер петербургской студии анимации «Мельница», трижды номинант на «Оскар» Константин Бронзит встретится со зрителями в книжном магазине «Порядок слов». Мультипликатор покажет короткий метр «Три сестры», который претендовал на статуэтку Американской киноакадемии в этом году.
В центре сюжета — три пожилые сестры, живущие каждая в своем доме на острове с маяком. Их привычный уклад нарушается, когда они решают сдать один из домов в аренду эксцентричному моряку. История основана на черногорской легенде.
«Три сестры» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». На недавней церемонии приз в номинации получила канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски.
Прежде на «Оскар» попадали его мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016). Работу «Три сестры» режиссер изначально представлял на фестивалях под псевдонимом Тимур Когнов, чтобы вместо известного имени зрители обращали внимание на качество.
Константин Бронзит — худрук студии «Мельница» и отец-основатель «богатырской франшизы» (начиная с «Алеши Поповича и Тугарина Змея»). Среди других его работ — сериал «Царевны» и полный метр «Лунтик. Возвращение домой».
Кинопоказ пройдет 29 марта в 18:00 на набережной Фонтанки, 15. Вход свободный, без регистрации.
