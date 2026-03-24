Константин Бронзит покажет в «Порядке слов» мультфильм «Три сестры», номинированный на «Оскар»

29 марта режиссер петербургской студии анимации «Мельница», трижды номинант на «Оскар» Константин Бронзит встретится со зрителями в книжном магазине «Порядок слов». Мультипликатор покажет короткий метр «Три сестры», который претендовал на статуэтку Американской киноакадемии в этом году.

В центре сюжета — три пожилые сестры, живущие каждая в своем доме на острове с маяком. Их привычный уклад нарушается, когда они решают сдать один из домов в аренду эксцентричному моряку. История основана на черногорской легенде.

«Три сестры» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». На недавней церемонии приз в номинации получила канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» Криса Лависа и Мацика Щербовски.