Фантастическая комедия «Космическая собака Лида» с Безруковым, Ткачуком, Бортич, Пересильд и Стычкиным выйдет в прокат в конце марта

26 марта состоится премьера фантастической комедии «Космическая собака Лида». Это новая картина Евгения Сангаджиева — автора сериала «Happy End» об индустрии вебкам-моделинга с Леной Трониной, Денисом Власенко и Александром Горчилиным в главных ролях.
В каст «Космической собаки Лиды» вошли Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Александра Бортич и Сергей Безруков. Заглавную роль Лиды исполнила только одна собака — бордер-колли Шаня.
По сюжету в 2000 году 13-летний Игорь живет вместе со своей мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, которую мальчику подарил его отец-космонавт. Однажды ночью Игорь сбегает из дома и с помощью собаки встречает 40-летнего себя из будущего. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня его отец взорвется в ракете на старте и это пустит под откос всю его жизнь. Игорь-подросток, повзрослевший Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее мальчика.
У картины многогранный саундтрек: от Децла до Аллы Пугачевой. В фильме прозвучат «Я люблю людей» Дельфина и «Светлая музыка» Bad Balance.
Роль Игорька исполнил Данила Харенко («Сокровища партизанского леса», «Каждый мечтает о собаке»). Во взрослого Игоря и его версии из разных вариантов будущего перевоплотился Евгений Ткачук («Король и Шут», «Рыжий», «Лихие»).
Родителей сыграли Юлия Пересильд и Евгений Стычкин. «Я сначала, конечно, подумала, надо ли мне соглашаться на эту историю. На тему космоса я поставила себе жесткий запрет. Но там был Сангаджиев и Ткачук — дело в том, что мы с Женей однокурсники», — рассказывала Пересильд о своем участии в проекте.
Производством занимается «СТВ» — киностудия Сергея Сельянова. Первоначально фильм должен был выйти 27 ноября 2025-го, но премьеру перенесли. Сценарий написали Петр Хохлов и Елена Иванова («Чернобыль» Данилы Козловского).
