Евгений Стычкин: «Кино – это развлечение, но оно должно заставлять людей думать»

А какие отзывы вы получаете сейчас на этот фильм?

Очень положительные, и получаю много. Все очень хотят и ждут второго сезона. Это очень приятно.

Пишут взрослые люди, которые как-то переосмысляют свои отношения со своими детьми нынешними или уже выросшими, или от ребят отклик тоже есть?

Пишут и те, и другие. Написал какой-то молодой человек, что он несколько лет не общался с отцом, а когда посмотрел кино — позвонил ему. И очень много взрослых людей говорят, что переосмыслили отношения с детьми. Это очень приятно.

Вы где-то сказали, что трудных подростков на самом деле почти не существует, зато трудных взрослых до фига.

Да, мне кажется, это так и есть. Что значит «трудный подросток»? Ну, мы же его сами делаем трудным. Очень мало людей, изначально склонных к какому-то глобальному антисоциальному поведению. Но кому-то не хватает любви, кому-то — заботы, кому-то — внимания, кому-то просто скучно, потому что им никто не занимается, кому-то обидно и так далее. Это все травмы, которые мы наносим детям или, по крайней мере, которые мы не замечаем и никак ребенка от них не ограждаем. И эти травмы начинают потом уже, как непромытая рана, загнивать и приносить свои страшные результаты.

В эту работу вы вложили что-то из личного опыта? Либо из своего детства, либо из отношений со своими детьми?

Нет, конкретно нет. У меня, к счастью, мой собственный опыт с родителями и опыт с моими детьми довольно симпатичный. Я думаю, что я вложил некую свою уверенность в то, что единственный ответ и единственный инструмент в этой борьбе — это любовь.

А все-таки, возвращаясь к вопросам зрителей, — второй сезон будет?

Посмотрим.

Теперь, когда у вас есть режиссерский опыт, поделитесь, кем быть интереснее — актером или режиссером?

Что значит «интереснее»? Что вкуснее: борщ или пиво? Это очень разные вещи. Наверное, мозг быстрее работает, и от этого ты получаешь больше эндорфинов, если ты режиссер. Актерская профессия в определенной степени более расслабленная. Ответственность меньше, ты отвечаешь только за себя. Выучил текст, подготовил, как его сделать, и все, остальное не очень важно. Гораздо меньше вещей, которые могут тебя — меня, по крайней мере, — сбить. Когда ты режиссер и ты уже представил себе сцену, а тут пошел дождь или, наоборот, вышло солнце, а не должно было бы, не завелась машина, поэтому не доехала половина массовки, то ты сходишь с ума и зарабатываешь себе язву. А актер сидит в вагончике, пьет кофе и не волнуется, сейчас не сняли — снимут потом. Поэтому я буду активно продолжать работать артистом. И иногда, когда я нахожу что-то, что мне очень интересно, историю, которую я считаю, необходимо рассказать, тогда я буду соглашаться на режиссерские предложения.

У вас сейчас много режиссерских предложений?

Каким-то чудом да! Прямо туча. Очень приятно, но я буду очень аккуратно и избирательно к ним подходить, потому что у меня нет задачи стать человеком, который обслуживает каналы, производя достаточное количество контента для того, чтобы они существовали.

Но вы уже начали новый фильм, в котором участвуете и как актер, и как режиссер.

Это правда. Мне поступило предложение, инициатором его была снова Саша Ремизова, так же, как и с «Контактом». Мне, конечно, страшновато, но тем не менее я взялся. Мы сорежиссерствуем там с Сергеем Трофимовым, прекрасным оператором, очень талантливым, опытным, блестящим, что тоже позволило мне решиться.

Сериал будет называться «Нулевой пациент». И это невероятно интересная история, основанная на реальных событиях. В 1988 году в Элисте в детской больнице 75 детей были заражены ВИЧ. Тогда впервые заговорили вслух о ВИЧ в нашей стране. И это очень важная история и сегодня. Потому что у нас около полутора миллионов ВИЧ-положительных людей и очень-очень низкое понимание на уровне общества, что это и как к этому относиться. ВИЧ продолжает быть стигмой.

Это будет тяжелое, страшное кино?

Мы хотим, чтобы оно было максимально доходчивым. Наверное, нельзя сказать, что кино на такую тему может быть развлекательным, но оно должно быть любопытным. Мы должны рассказать эту историю современным языком, рассказать так, чтобы смотреть ее было интересно, а в какие-то моменты даже захватывающе. Там есть и детективная составляющая — этот самый поиск нулевого пациента, так что есть за чем следить. И плюс все равно мы люди. А люди даже на войне — и в болезни, и в нашей пандемии — не перестают веселиться, радоваться жизни. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Поэтому мы хотим, чтобы наше кино было в общем светлым, при этом в итоге оно должно обратить внимание на проблему ВИЧ в нашей стране. И если нам удастся внести в это хотя бы малую свою лепту, это будет удача. Кино — это развлечение, но оно должно заставлять людей думать.