Режиссер инди-драмеди «Здесь был Юра» работает над продолжением сериала «Волшебный участок»

Режиссер фильма «Здесь был Юра» Сергей Малкин работает над третьим сезоном комедийного сериала «Волшебный участок». Об этом сообщил шоураннер проекта Александр Носков.

«Волшебный участок» — сериал о необычном отделе полиции, который занимается борьбой с нечистью. У проекта вышло два сезона по восемь серий. В главных ролях: Николай Наумов, Илья Соболев, Мария Смольникова Андрей Добровольский, Алексей Золотовицкий и Дарья Мельникова.

Во втором сезоне проекта московский отдел по борьбе со сказочными преступлениями переехал в Петербург, чтобы напасть на след Кощея и раскрыть таинственную гибель руководителя местного ОБСП. По сюжету нечисть проникла в город во времена Великого Посольства Петра Первого.

В конце 2025-го онлайн-кинотеатр Okko анонсировал спин-офф «Волшебного участка» под рабочим названием «Город гномов». Действие развернется в городке Кайфске, который располагается в одной из квартир Петербурга, где бок о бок живут и работают гномы. После внезапной смерти хозяина квартиры и появления кота, который охотился на мышей в Эрмитаже, поселение оказывается под угрозой.

«Город гномов» создают с помощью ИИ. Почетного гнома-матерщинника сыграет Илья Соболев, а остальных героев, реквизит и локации сгенерируют. За постановку отвечает Степан Гордеев, который снял оригинальный сериал. Сценарий написали Александр Носков, Александр Маркин и Слава Шмидт.

Режиссер нового сезона Сергей Малкин снял драмеди «Здесь был Юра». Полнометражный дебют Малкина с Константином Хабенским в главной роли вышел в прокат 5 февраля. Фильм победил на фестивале «Маяк», а сейчас номинирован на кинопремию «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая мужская роль» (Константин Хабенский), «Лучшая музыка к фильму» (группа KICK CHILL, Александр Демьянов) и «Открытие года».

О датах релиза новых эпизодов «Волшебного участка» сообщат позже.

18+