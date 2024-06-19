Евгений Ткачук, Роза Хайруллина и Александра Ребенок снимутся в продолжении комедии «Волшебный участок»

Первый сезон фэнтези-детектива со звездой «Реальных пацанов» Николаем Наумовым в главной роли стал лучшим комедийным сериалом 2023 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Действие второго сезона, съемки которого начались накануне, переносится из столицы в Петербург.
Сюжет продолжения «Волшебного участка» разворачивается вокруг таинственной гибели сотрудников петербургского отдела, на делом которых будут работать знакомые Леха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова), а также племянница Лехи – Василиса (Ева Смирнова). К ним присоединятся и местные петербуржцы — говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Главным антагонистом по-прежнему останется Кощей, его и станут подозревать в преступлении.
На больших экранах во втором сезоне ожидаем: Николая Наумова, Андрея Добровольского, Алексея Золотовицкого, Дарью Мельникову, Марию Смольникову, Еву Смирнову, Илью Соболева, Алексея Кирсанова, Гошу Куценко, Антона Лапенко, Филиппа Янковского, Розу Хайрулину, Александру Ребенка, Евгения Ткачука, Анну Уколову, Валентину Мазунину, Анну Семенович и других. В режиссерском кресле снова Степан Гордеев, а за картинку вновь отвечает Роберт Саруханян. К роли шоураннера и сценариста вернется Александр Носков.
В будущем проект пополнится полным метром и спин-офф сериалом «Город гномов», главным героем которого станет один из старейшин проекта ― Гном-матерщинник в исполнении Ильи Соболева.
18+
Комментарии (0)