Евгений Ткачук, Роза Хайруллина и Александра Ребенок снимутся в продолжении комедии «Волшебный участок»

На больших экранах во втором сезоне ожидаем: Николая Наумова, Андрея Добровольского, Алексея Золотовицкого, Дарью Мельникову, Марию Смольникову, Еву Смирнову, Илью Соболева, Алексея Кирсанова, Гошу Куценко, Антона Лапенко, Филиппа Янковского, Розу Хайрулину, Александру Ребенка, Евгения Ткачука, Анну Уколову, Валентину Мазунину, Анну Семенович и других. В режиссерском кресле снова Степан Гордеев, а за картинку вновь отвечает Роберт Саруханян. К роли шоураннера и сценариста вернется Александр Носков.

В будущем проект пополнится полным метром и спин-офф сериалом «Город гномов», главным героем которого станет один из старейшин проекта ― Гном-матерщинник в исполнении Ильи Соболева.

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