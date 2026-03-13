Что смотреть дома на этой неделе: «Скарпетта» с Николь Кидман, «Метод исключения» Пак Чхан-ука и Аманда Сайфред в «Завещании Анны Ли»

А также — продолжение экранизации манги One Piece, фестивальное драмеди «Рецепт счастья», спин-офф «Йеллоустоуна» «Река Мадисон» с Мишель Пфайффер, док о Мелании Трамп и историческая драма «Князь Андрей». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Amazon Studios, Blossom Films, Blumhouse Television, Comet Pictures, P&S Projects, 2026

Сериал «Скарпетта» / Scarpetta, премьера (18+)

Экранизация серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. В центре их сюжета — патологоанатом Кей Скарпетта (Николь Кидман), обладающая незаурядными способностями в своей области и способная раскрывать сложнейшие преступления.

На втором плане — также звезды первой величины: лауреаты «Оскара» Джейми Ли Кертис и Ариана Дебоуз. Шоураннер проекта — Лиз Сарнофф («Остаться в живых»).

С 11 марта, Prime Video

CJ ENM Co., CJ Entertainment, Moho Film, 2025

Фильм «Метод исключения» / No Other Choice (18+)

Новый фильм режиссера «Олдбоя» и «Решения уйти» Пак Чхан-ука участвовал в этому году в основном конкурсе Венецианского фестиваля. По сюжету сотрудника бумажной фабрики Ман-су увольняют с работы, которой мужчина отдал 25 лет. В отчаянии тот решает физически устранить конкурентов на его место.

В главных ролях — одна из звезд «Игры в кальмара» Ли Бен-хон и Сон Е-джин из «Любовного приземления». Картина основана на романе «Топор» американца Дональда Уэстлейка.

С 13 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink

Kaplan Morrison, 4 Little Monsters, Annapurna Pictures, ArtClass Flms, Carte Blanche, 2025

Фильм «Завещание Анны Ли» / The Testament of Ann Lee (18+)

Исторический байопик об основательнице секты шейкеров (околобиблейских фанатиков, прославившихся своими экстатическими плясками) Анны Ли (Аманда Сайфред, «Горничная») — притом снятый в необычном для такого жанра формате мюзикла. Фильм участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля-2025, в касте — Льюис Пуллман («Время между нами»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо») и Стэйси Мартин («Нимфоманка»). Режиссером выступила Мона Фаствольд (сериал «Переполненная комната» и сценарий для «Бруталиста»).

С 10 марта, Prime Video

Topshot Films, Les Films du Worso, Pathé, France 3 Cinéma, Logical Content Ventures, Ciné+OCS, France Télévisions, 2025

Фильм «Рецепт счастья» / Partir un jour (18+)

Первый полнометражный фильм в карьере Амели Боннен открывал Каннский кинофестиваль в 2025 году (до этого его создательница работала художницей-постановщицей, дизайнером и срежиссировала несколько коротких метров). Это мюзикл о шеф-поваре Сесиль (Жюльет Армане), которая во время поездки на малую родину к сильно постаревшему отцу внезапно видится с первой любовью (Бастьен Буйон) — и тем самым оказывается перед дилеммой между карьерой и чувствами.

С 9 марта, Okko, Wink

Amazon MGM Studios, Muse Films, New Element Media, RatPac Entertainment, 2026

Фильм «Мелания» / Melania (18+)

Документальный фильм Бретта Ратнера («Семьянин», «Красный дракон») о супруге президента США Мелании Трамп. Ее глазами показаны события 2025 года, предшествовавшие инаугурации — для этого режиссер собрал солидный багаж видеоматериалов, которые до этого нигде не публиковались.

C 9 марта, Prime Video

Tomorrow Studios, Film Afrika Entertainment, Hurwitz Creative, Kaji Productions, Netflix, 2026

Сериал «One Piece. Большой куш» / One Piece, 2-й сезон (18+)

Новые приключения героев популярного пиратского сериала, вышедшего из манги Эйитиро Оды. Отчаянный Луффи (Иньяки Годой) и его друзья столкнутся с бандитами, великанами, динозаврами и прочими своеобразными персонажами. Шоураннеров у проекта теперь двое: к Мэтту Оуэнсу присоединился Джо Трач («Перси Джексон и Олимпийцы»).

C 10 марта, Netflix

101 Studios, Bosque Ranch Productions, MTV Entertainment Studios, Paramount Television Studios, 2026

Сериал «Река Мадисон» / The Madison, премьера (18+)

Очередной (уже пятый по счету) спин-офф «Йеллоустоуна»: на этот раз события разворачиваются вокруг семейства Клайбернов, которое после смерти отца и брата возглавила Стейси (Мишель Пфайффер). Для этого она перебралась из Нью-Йорка в Монтану. В касте — Курт Рассел, Мэттью Фокс, Патрик Джей Адамс и другие. Шоураннер оригинала Тейлор Шеридан здесь выступил в качестве исполнительного продюсера.

С 14 марта, Paramount+

Кинокомпания «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы, 2026

Сериал «Князь Андрей», премьера (18+)

Историческая драма о междоусобной войне потомков Рюриковичей в XII веке. В центре сюжета — вернувшийся из Византии сын Юрия Долгорукого князь Андрей (Александр Голубев), который после самонаречения правителем оказался втянут в сложный и опасный клубок интриг. Также в сериале снялись Сергей Безруков, Александр Балуев, Артем Ткаченко, Александр Устюгов, Аглая Шиловская и другие. Режиссер — Давид Ткебучава (сериал «Душегубы»).

С 15 марта, «Кинопоиск», «Смотрим»

