Лучшие сериалы марта 2026-го: «Молодой Шерлок» Гая Ричи, Николь Кидман в детективе «Скарпетта» и «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским

«Гордость», премьера (18+)

Романтическая комедия о поваре Алане (Алана Чочиева), которой властные кавказские родители приказывают вернуться на родину — и не одной, а с женихом. Брак пока не входит в ее планы, поэтому девушка зовет в Осетию знакомого бармена Макса (Алексей Онежен), чтобы тот произвел на родственников самое неприятное впечатление. Но от комичной авантюры до настоящей любви, по законам жанра, пролегает один короткий шаг. Режиссер — Сергей Арутюнян («Девушки с Макаровым»).

С 5 марта,Wink