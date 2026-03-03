Лучшие сериалы марта 2026-го: «Молодой Шерлок» Гая Ричи, Николь Кидман в детективе «Скарпетта» и «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским

А также — целых два спин-оффа «Йеллоустоуна» («Маршалы» и «Река Мадисон» с Мишель Пфайффер), новые сезоны «Сорвиголовы», «Непобедимого», «Третьего лишнего» и «Ради всего человечества», комедия «Рустер» со Стивом Кареллом от авторов «Клиники» плюс хоррор «Случится что-то ужасное», спродюсированный создателями «Очень странных дел» братьями Дафферами. Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц весны.
ГЛАВНОЕ
«Молодой Шерлок» / Young Sherlock, премьера (18+)
Новый амбициозный проект Гая Ричи о легендарном сыщике (впрочем, никак не связанный с его же дилогией с Робертом Дауни мл. в главной роли). В сериале действие происходит в 1870-х, когда Шерлоку (Хиро Файнс Тиффин, «Министерство неджентльменских дел») было 19 и он учился в Оксфорде. Также в касте — Макс Айронс, Колин Ферт и Наташа Макэлхоун.
С 4 марта, Prime Video
«Время Счастливых», премьера (18+)
История одной семьи, охватывающая период с конца 1980-х до современности: Иван и Марина Счастливые (Тихон Жизневский и Ольга Лерман) каждый раз им приходится перепридумывать свою жизнь заново, учитывая турбулентные времена. В других ролях — Анна Завтур, Сергей Новосад, Вадим Соснин и Виктория Заболотная, а режиссером выступил автор сериала «Хутор» Илья Силаев.
С 5 марта, Okko, Start
«Скарпетта» / Scarpetta, премьера (18+)
Экранизация серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. В центре их сюжета — патологоанатом Кей Скарпетта (Николь Кидман), обладающая незаурядными способностями в своей области и способная раскрывать сложнейшие преступления.
На втором плане — также звезды первой величины: лауреаты «Оскара» Джейми Ли Кертис и Ариана Дебоуз. Шоураннер проекта — Лиз Сарнофф («Остаться в живых»).
С 11 марта, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Черное солнце», 2 сезон (18+)
Новый сезон детектива о следователе Игоре Жуке (Юрий Чурсин) и полицейском Евгении Чагине (Максим Стоянов) начинается с того, что петербургские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Жук берет дело и быстро выясняет: речь идет о целой серии. В это же время Чагин сознается в другом преступлении, и сотрудник СК оказывается в ситуации, когда главный подозреваемый — его бывший напарник. Режиссером нового сезона выступил Евгений Милых (док «Артем и Ева»).
С 1 марта, «Кион»
«ГКС. Сент-Луис» / DTF St. Louis, премьера (18+)
Черная комедия Стивена Конрада («Патриот») о порядочно уставших от жизни обывателях, оказавшихся в любовном треугольнике (который привел к трагическому происшествию). Главные роли исполнили Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор и Линда Карделлини.
С 1 марта, Max
«Йеллоустоун: Маршалы» / Marshals, премьера (18+)
Спин-офф популярного сериала «Йеллоустон» Тейлора Шеридана. В центре внимания — история Кейси (Люк Граймс), который сепарировался от семейства Даттон и вступил в элитный отряд маршалов в штате Монтана. Роль его колоритного коллеги Пита сыграл Логан Маршалл-Грин.
С 1 марта, CBS
«Мотай!», премьера (18+)
Продолжение комедийного сериала о киносъемках в колонии «Камера Мотор». После того, как герой первой части Коля выходит на свободу и работать режиссером в месте заключения становится некому, локальный начальник (Дмитрий Колчин) взваливает творческий процесс на плечи нового заключенного — Матвея (Константин Крюков). Шоураннер не поменялся — это по-прежнему Саша Абдуллаев с командой.
Со 2 марта, ТНТ, Okko
«Охота» / Traqués, премьера (18+)
Охотник Франк (Бенуа Мажимель из «Пианистки») вместе с друзьями во время очередного выхода на промысел сталкивается с агрессивной конкурирующей группой — в результате перестрелки гибнет один из нападавших. Франк сбегает и предпочитает не вспоминать о случившемся, но через некоторое время за ним начинают следить. Режиссером французского триллера стал Седрик Анже («В следующий раз я буду стрелять в сердце»).
С 4 марта, Apple TV
«Владимир» / Vladimir, премьера (18+)
Эротическая драма о профессоре литературы (ее играет Рэйчел Вайс), которая на фоне распада отношений с мужем из-за его измен (Джон Слэттери) влюбляется в молодого харизматичного писателя Владимира (Лео Вудалл) и оказывается в серьезном этическом тупике. Шоураннером проекта выступила Кейт Робин («Клиент всегда мертв»).
С 5 марта, Netflix
«Гордость», премьера (18+)
Романтическая комедия о поваре Алане (Алана Чочиева), которой властные кавказские родители приказывают вернуться на родину — и не одной, а с женихом. Брак пока не входит в ее планы, поэтому девушка зовет в Осетию знакомого бармена Макса (Алексей Онежен), чтобы тот произвел на родственников самое неприятное впечатление. Но от комичной авантюры до настоящей любви, по законам жанра, пролегает один короткий шаг. Режиссер — Сергей Арутюнян («Девушки с Макаровым»).
С 5 марта,Wink
«Третий лишний» / Ted, 2 сезон (18+)
Продолжение сериального приквела одноименной комедии с Марком Уолбергом про невероятно разговорчивого плюшевого медведя. По сюжету старшеклассник-андердог Джон Беннетт (Макс Буркхолдер) встретил игрушечного Теда, и это стало началом большой дружбы. Теперь героям вместе предстоит пережить выпускной Джона. Режиссером второго сезона вновь выступил Сет Макфарлейн, работавший и над оригиналом. Его же голосом говорит медведь.
С 5 марта, Peacock
«На льду», премьера (18+)
Драма об изнанке фигурного катания: успешная спортсменка Ксения (Ангелина Пахомова, «Золотое дно») возвращается на малую родину, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера Алексея (Антон Рогачев, «Небесная команда»). Для этого она устраивается в детскую школу для будущих фигуристов, где ей приходится столкнуться со своим бывшим тренером Алевтиной (Виктория Толстоганова), чьи авторитарные методы за эти годы ничуть не изменились. Также в сериале снялись Артем Быстров, Петр Федоров, Мария Ахметзянова и другие, а режиссером выступил Максим Кулагин («По-мужски»).
С 6 марта, Okko
«Рустер» / Rooster, премьера (18+)
Комедия автора «Клиники», «Теда Лассо» и «Терапии» Билла Лоуренса о популярном писателе Греге (Стив Карелл), который приезжает в студенческий кампус помириться с работающей там дочерью (Чарли Клайв) и провести несколько семинаров. Но в итоге с головой погружается в местные перипетии.
С 8 марта, HBO
«One Piece. Большой куш» / One Piece, 2-й сезон (18+)
Новые приключения героев популярного пиратского сериала, вышедшего из манги Эйитиро Оды. Отчаянный Луффи (Иньяки Годой) и его друзья столкнутся с бандитами, великанами, динозаврами и прочими своеобразными персонажами. Шоураннеров у проекта теперь двое: к Мэтту Оуэнсу присоединился Джо Трач («Перси Джексон и Олимпийцы»).
C 10 марта, Netflix
«Река Мадисон» / The Madison, премьера (18+)
Очередной (уже пятый по счету) спин-офф «Йеллоустоуна»: на этот раз события разворачиваются вокруг семейства Клайбернов, которое после смерти отца и брата возглавила Стейси (Мишель Пфайффер). Для этого она перебралась из Нью-Йорка в Монтану. В касте — Курт Рассел, Мэттью Фокс, Патрик Джей Адамс и другие. Шоураннер оригинала Тейлор Шеридан здесь выступил в качестве исполнительного продюсера.
С 14 марта, Paramount+
«Цезарь», премьера (18+)
Комедия о чудаковатом деревенском жителе Геннадии (Михаил Трухин), который узнал, что одного из его предков звали Цезарь. С этого момента он начал думать исключительно о своей Римской империи и статусе в ней (к большому удивлению окружающих). В других заметных ролях — Ольга Медынич и Екатерина Стулова, а постановщиком стал Илья Фарфель («Бедные Абрамовичи»).
С 16 марта, СТС, Wink
«Неидеальные женщины» / Imperfect Women, премьера (18+)
История о сложных взаимоотношениях трех подруг — Элеонор (Керри Вашингтон), Мэри (Элизабет Мосс) и Нэнси (Кейт Мара). После гибели последней остальные начинают осознавать, насколько плохо они ее знали. Шоураннером экранизации книги Арманиты Холл выступила Энни Уайзман, работавшая над «Отчаянными домохозяйками».
С 18 марта, Apple TV
«Непобедимый» / Invincible, 4-й сезон (18+)
Жестокий супергеройский мультфильм от создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана, роли в котором озвучили Стивен Ян и Дж. К. Симмонс.
Тинейджер Марк узнает, что его отец Нолан на самом деле пришелец-захватчик. Ему приходится включиться в межгалактическую борьбу за Землю и сражаться с собственным родителем. В новом сезоне его противниками станут правитель отцовской планеты Трагг, супергероиня Универса и разумный тираннозавр Динозаурус.
C 18 марта, Prime Video
«Возвращение» / The Comeback, 3 сезон (18+)
Третий (и финальный) сезон сериала о телезвезде 1990-х Вэлери (Лиза Кудроу), которой приходится мириться с современными реалиями. Теперь ей необходимо играть в ситкоме, написанном нейросетью, и ловить недовольные взгляды главы студии, роль которого исполнил Эндрю Скотт. Шоураннер первых двух сезонов по-прежнему в деле — это один из авторов «Секса в большом городе» Майкл Патрик Кинг.
С 22 марта, HBO
«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again, 2 сезон (18+)
Новый сезон ребута сериального хита Marvel и Netflix о слепом супергерое (перекочевавшее на площадку Disney). Главную роль по-прежнему играет Чарли Кокс, а антагонистом Уилсоном Фиском остался Винсент Д'Онофрио — правда, команда проекта все-таки лишилась Карателя в исполнении Джона Бернтала. Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи») вновь сняли первые эпизоды, а шоураннером остался Дарио Скардапейн — уже объявлено, что запланирован и третий сезон «Сорвиголовы».
С 24 марта, Disney+
«Наживка» / Bait, премьера (18+)
Самоироничная комедия по сценарию обладателя «Оскара» Риза Ахмеда («Звук металла», «Долгое прощание»). В ней он же играет актера-лузера Шаха, который мало того, что оказывается под огнем критики близких за попытку попробоваться на роль Джеймса Бонда, так еще и попадает в центр самого настоящего заговора.
С 25 марта, Prime Video
«Детектив Холе» / Jo Nesbo's Detective Hole, премьера (18+)
Сольный проект живого классика скандинавского детективного нуара Ю Несбе: здесь он выступил и сценаристом, и шоураннером (предыдущая попытка адаптации его текстов, фильм «Снеговик» с Фассбендером, вышла откровенно неудачной). Это экранизация романа «Пентаграмма», в центре сюжета — неизменный следователь-профи с алкогольной зависимостью Харри Холе (Тобиас Зантельман), разыскивающий серийного убийцу и противостоящий коллеге-коррупционеру Тому Волеру (Юэль Киннаман).
С 26 марта, Netflix
«Случится что-то ужасное» / Something Very Bad Is Going to Happen, премьера (18+)
Создатели «Очень странных дел» братья Дафферы быстро нашли себе новое занятие по душе и спродюсировали хоррор. Подробности сюжета держатся в секрете, но уже известно: он строится вокруг парочки, которую незадолго до свадьбы начинают преследовать зловещие предзнаменования явно мистического свойства. Автором сценария выступила Хейли З. Бостон («Новый вишневый вкус»), а режиссером — Вероника Тофильская (одна из постановщиц «Олененка»).
C 26 марта, Netflix
«Ради всего человечества» / For All Mankind, 5 сезон (18+)
Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций была уже в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны. В третьем — действие происходило в 1990-х, а полем для битвы была колонизация Марса. В четвертом рассказывали о нулевых, в пятом в центре сюжета — 2010-е, но в декорациях уже построенной марсианской колонии, за которую разворачивается нешуточное сражение.
С 27 марта, Apple TV
«Дом Давида» / House of David, 2 cезон (18+)
Жизнеописание царя Давида (Майкл Искандер) в версии режиссера Джона Эрвина («Американский неудачник»). Роль царя Саула в библейской истории играет Али Сулиман («Артур, ты король»), королевой Ахиноамой остались Айелет Зурер («Сорвиголова»), а пророком Самуилом — Стивен Лэнг из «Аватара». Во втором сезоне после победы над Голиафом Давид пытается справиться с обрушившейся на него славой.
С 27 марта, Prime Video
