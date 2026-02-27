Что смотреть дома на этой неделе: финал «Вампиров средней полосы», новый сезон «Клиники» и «Возвращение в Сайлент Хилл»

А также — продолжение «Черного солнца» и спин-офф «Йеллоустоуна», сиквел комедии «За Палыча!», камерная драма «Белый пароход», исторический боевик «Блеф» с Карлом Урбаном, сай-фай «В мгновение ока» автора «ВАЛЛ-И» Эндрю Стэнтона и документальные проекты о Поле Маккартни и истории секса в России. Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Вампиры средней полосы», 2 часть 3 сезона (18+)
Финальная часть приключений смоленских вампиров во главе с харизматичным Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) — в третьем сезоне они вновь сражаются с уральскими вурдалаками во главе с Борисом Феликсовичем (Егор Дружинин). В касте — Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Тимофей Кочнев (заменивший Глеба Калюжного) и другие. Шоураннером остался автор предыдущих сезонов Алексей Акимов, он же выступил на этот раз и режиссером.
С 27 февраля, Start, Premier, Okko
Сериал «Клиника» / Scrubs, 10 сезон (18+)
Возвращение культового комедийного сериала спустя 16 лет — к своим ролям вернулись Зак Брафф, Сара Чок, Джуди Рейес и Дональд Фэйсон. Проект продюсирует создатель «Клиники» Билл Лоуренс, шоураннерами же стали Тим Хоберт и Асим Батра, также работавшие над сценариями оригинала.
С 26 февраля, Hulu
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» / Return to Silent Hill (18+)
Экранизация второй части популярной видеоигры. Ее режиссером стал автор самого первого фильма по этой вселенной Кристоф Ган («Братство волка»). Сюжет не связан с предыдущими картинами франшизы и рассказывает о молодом человеке по имени Джеймс (Джереми Ирвин), получившем письмо от своей девушки. Чтобы ее найти, он отправляется в Сайлент Хилл, зловещий город с паранормальными явлениями.
Также в хорроре сыграли Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн и Иви Темплтон, а композитором выступил автор оригинального саундтрека к играм Акира Ямаока.
С 27 февраля, «Кинопоиск», Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Рай» / Paradise, 2 сезон (18+)
Конспирологический триллер Дэна Фогельмана («Сама жизнь») о коммуне особо приближенных к президенту США сотрудников, вместе с ним спасшихся от глобальной катастрофы в подземном городе Рай. После его убийства начальник охраны Ксавьер (Стерлинг К. Браун, «Это мы») оказывается главным подозреваемым — так начинает раскручиваться маховик взаимных обвинений и теорий заговора.
Во втором сезоне Ксавьер узнает, что его семья сумела выжить на поверхности разрушенной Земли — теперь он отправляется туда, чтобы спасти близких.
С 23 февраля, Hulu
Фильм «Белый пароход» (16+)
Камерная эстетская драма о московском педагоге Олеге (Александр Кошкидько, «Григорий Р.»), которого прислали работать директором в якутскую музыкальную школу. С его новыми порядками не согласна хормейстер Марта (Элла Соколова) — конфликт строится вокруг советской песни «Белый пароход», которую она категорически не хочет убирать из репертуара.
Полнометражный дебют Инги Шепелевой, который она сняла по собственной (во многом автобиографичной) повести. А еще «Белый пароход» — экологическое кино: фильм стал первым в России, чей углеродный след был полностью компенсирован.
С 24 февраля, «Кинопоиск», Wink
Фильм «Отражения №3» / Mirrors No. 3 (18+)
Новая работа важного немецкого режиссера Кристиана Петцольда («Ундина»). По сюжету камерной драмы выжившую в автокатастрофе девушку Лауру (Паула Бер) приютила у себя в доме сердобольная женщина Бетти (Барбара Ауэр). Впрочем, вскоре становится понятно: добродетельница и ее семья хранят некую тайну, связанную с утратой близкого человека.
C 25 февраля, «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви»
Фильм «Блеф» / The Bluff, премьера (18+)
Свирепый боевик в декорациях XIX века: Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение») играет отошедшую от дел пиратку Эрсель, которую настигает прошлое в лице жаждущего мести капитана Коннора (Карл Урбан, «Пацаны»). Режиссер — Фрэнк Э. Флауэрс («Гавань»).
С 25 февраля, Prime Video
Сериал «Серый дом» / The Gray House, премьера (18+)
Масштабная драма о Гражданской войне в США — три отважные героини ведут скрытую подрывную деятельность прямо под носом у конфедератов, ежедневно рискуя быть раскрытыми. Главные роли сыграли Мэри-Луиз Паркер, Аметист Дэвис и Дэйзи Хэд, а режиссером выступил Роланд Жоффе («Золотая пальмовая ветвь» за фильм «Миссия»). Продюсеры проекта — Кевин Костнер и Морган Фриман.
С 26 февраля, Prime Video
Сериал «История русского секса», премьера (18+)
Четырехсерийный познавательный проект с максимально говорящим названием — трансформация русского эроса показана с древнейших времен до наших дней с помощью спикеров-ученых и изобретательной анимации. Автором выступил Андрей Маяцкий, до этого снявший экологический док «Новое общество».
С 26 февраля, Okko
Фильм «За Палыча! 2» (16+)
Продолжение народной комедии о вэдэвэшниках: после службы в десантных войсках Артем (Евгений Зарубин) вступается за своего легендарного боевого деда Евгения Палыча (Сергей Шакуров), которого до глубины души обидели (и даже похитили!) алчные коммерсанты. Также в картине снялись Николай Наумов, Татьяна Догилева и Анатолий Журавлев. Режиссером выступил сценарист первой части Максим Боев.
С 26 февраля, «Кинопоиск», Okko, «Иви», «Кион», Premier
Сериал «Формула 1. Драйв выживания» / Formula 1: Drive to Survive, 8 сезон (18+)
Очередной сезон хитовой документалки Netflix о закулисье «королевы автоспорта». В преддверии нового чемпионата, который стартует в начале марта, создатели вспоминают сражение за титул в 2025-м — Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри бились за звание лучшего до самого последнего этапа.
C 27 февраля, Netflix
Сериал «Монарх: Наследие монстров» / Monarch: Legacy of Monsters, 2 сезон (18+)
Приключенческий проект Apple TV+ — сиквел фильма «Годзилла». Пережив нападение гигантского монстра на Сан-Франциско, Кейт (Анна Саваи) и ее брат Кентаро (Рэн Ватабэ) узнают о новых тайнах — загадочной организации под названием «Монарх», с которой как-то был связан их отец. Одну из ключевых ролей в сериале играет Курт Рассел. Во втором сезоне герои и злодеи воссоединяются на Острове черепа Конга и оказываются перед лицом новой угрозы — поднимающимся из моря мифическим Титаном.
С 27 февраля, Apple TV+
Фильм «В мгновение ока» / In the Blink of an Eye (18+)
Сай-фай-антология из трех переплетающихся новелл в разном визуальном исполнении, но на одну тему — история возникновения Вселенной и жизни человечества. Автором картины выступил легенда студии Pixar Эндрю Стэнтон — режиссер «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо».
С 27 февраля, Hulu
Фильм «Пол Маккартни: на бегу» / Man on the Run, премьера (18+)
Документальный фильм о легендарном «битле», посвященный его жизни и карьере после ухода из группы The Beatles. Режиссером проекта стал Морган Невилл, обладатель «Оскара» за картину «В двух шагах от славы».
С 27 февраля, Prime Video
Сериал «Хочу секса. Сент-Луис» / DTF St. Louis, премьера (18+)
Черная комедия Стивена Конрада («Патриот») о порядочно уставших от жизни обывателях, оказавшихся в любовном треугольнике (который привел к трагическому происшествию). Главные роли исполнили Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор и Линда Карделлини.
С 1 марта, Max
Сериал «Йеллоустоун: Маршалы» / Marshals, премьера (18+)
Спин-офф популярного сериала «Йеллоустон» Тейлора Шеридана. В центре внимания — история Кейси (Люк Граймс), который сепарировался от семейства Даттон и вступил в элитный отряд маршалов в штате Монтана. Роль его колоритного коллеги Пита сыграл Логан Маршалл-Грин.
С 1 марта, CBS
Сериал «Черное солнце», 2 сезон (18+)
Новый сезон детектива о следователе Игоре Жуке (Юрий Чурсин) и полицейском Евгении Чагине (Максим Стоянов) начинается с того, что петербургские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Жук берет дело и быстро выясняет: речь идет о целой серии. В это же время Чагин сознается в другом преступлении, и сотрудник СК оказывается в ситуации, когда главный подозреваемый — его бывший напарник. Режиссером нового сезона выступил Евгений Милых (док «Артем и Ева»).
С 1 марта, «Кион»
