Что смотреть дома на этой неделе: финал «Вампиров средней полосы», новый сезон «Клиники» и «Возвращение в Сайлент Хилл»

Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» / Return to Silent Hill (18+)

Экранизация второй части популярной видеоигры. Ее режиссером стал автор самого первого фильма по этой вселенной Кристоф Ган («Братство волка»). Сюжет не связан с предыдущими картинами франшизы и рассказывает о молодом человеке по имени Джеймс (Джереми Ирвин), получившем письмо от своей девушки. Чтобы ее найти, он отправляется в Сайлент Хилл, зловещий город с паранормальными явлениями.

Также в хорроре сыграли Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн и Иви Темплтон, а композитором выступил автор оригинального саундтрека к играм Акира Ямаока.

С 27 февраля, «Кинопоиск», Okko