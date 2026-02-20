Что смотреть дома на этой неделе: вторая часть «28 лет спустя», Крис Пратт в «Казнить нельзя помиловать» и «Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов»

А также — фантастическая комедия «Не в своей тарелке» с Юрием Стояновым и Денисом Прытковым, «Простоквашино» Сарика Андреасяна, абсурдистский мультпроект «Закон Стрипа», детектив «56 дней», Леон Кемстач и Юлия Снигирь в драме «Мой сын», инди-хит «Хорошенькая» и фэнтези-боевик «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном. Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «28 лет спустя: Часть II. Храм костей» / 28 Years Later: The Bone Temple (18+)
Продолжение «28 лет спустя» Дэнни Бойла — режиссером второй части выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2»), а сценаристом остался Алекс Гарленд.
Одиночное путешествие на край ночи вынужденно быстро повзрослевшего мальчика Спайка (Элфи Уильямс) довольно быстро утыкается в не самую приятную встречу с бандой боевых сектантов Джимми Кристала (Джек О’Коннелл). Параллельно воплощающий все хорошее во франшизе доктор Келсон (Рэйф Файнс) продолжает пытаться придумать вакцину и наладить дружбу со свирепым зомби-альфачом (Чи Льюис-Парри). Подробнее о картине мы рассказывали здесь.
C 17 февраля, Prime Video
Фильм «Казнить нельзя помиловать» / Mercy (18+)
Сай-фай Тимура Бекмамбетова в формате «скринлайф» с Крисом Праттом («Стражи Галактики») в роли детектива, обвиненного в убийстве жены (Аннабелль Уоллис, «Злое»). Притом вердикт по законам будущего ему вынес искусственный интеллект (в облике Ребекки Фергюсон из «Дюны») — но дал 90 минут на то, чтобы доказать свою невиновность.
С 17 февраля, Prime Video
Фильм «Проклятый рыцарь», премьера / The Dreadful (18+)
Британский мистический триллер со звездами «Игры престолов» в главных ролях: в разгар Войны Алой и Белых Роз девушка Анна (Софи Тернер) дожидается мужа с поля боя, однако к ней приезжает его сослуживец Яго (Кит Харингтон) с трагическими новостями. А вместе с ним в городе появляется загадочный всадник-демон. Режиссером выступила Наташа Кермани («З/Л/О 85»).
С 20 февраля, Prime Video
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Не в своей тарелке», премьера (16+)
Фантастическая комедия о семье пришельцев, потерпевших крушение в российской глубинке. Пока принявшие человеческий облик инопланетяне (их сыграли Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару) под видом обычных приезжих налаживают контакт с местными, за ними внимательно наблюдают знающий их тайну тракторист Игорь (Денис Прытков) и участковый-конспиролог Сергей Петрович (Юрий Стоянов). Тем более что вокруг начинают твориться странности — например, в деревне появляются говорящие бобры.
Режиссером выступил Александр Соловьев («Жена полицейского»), а сценарий написал Павел Тихомиров (дилогия «Батя»).
С 16 февраля, СТС, Wink
Фильм «Мой сын» (18+)
Психологическая драма о конфликте поколений — адвокат Екатерина (Юлия Снигирь) после ухода мужа не особенно успешно пытается воспитывать пасынка-подростка Лешу (Леон Кемстач). Их отношения ухудшаются, когда женщина участвует в сфабрикованном деле против тренера тинейджера по тайскому боксу.
Также в картине дебютанта Вячеслава Клевцова снялись Алексей Филимонов, Павел Табаков, Юрий Чурсин и Яна Сексте.
С 16 февраля, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, «Кион»
Фильм «Поймать монстра» / Dust Bunny (18+)
Полнометражный режиссерский дебют сценариста сериалов «Американские боги» и «Ганнибал» Брайана Фуллера. Восьмилетняя Аврора (Софи Слоун) знакомится со своим весьма подозрительным соседом (Мадс Миккельсен) и настоятельно просит его помочь справиться с монстром под кроватью, который якобы убил ее семью. Тонкость ситуации в том, что нелюдимый мужчина — бывший наемный убийца под псевдонимом Резидент 5B. Он быстро начинает подозревать, что родители ребенка погибли не из-за загадочного существа, а по вине его старых знакомых по опасному бизнесу. Также в картине снялись звезда «Чужих» Сигурни Уивер, Давид Дастмалчан из «Оппенгеймера» и Ребекка Хендерсон из «Жизней матрешки».
С 17 февраля, «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Okko
Сериал «56 дней» / 56 Days, премьера (18+)
Экранизация бестселлера Кэтрин Райан Ховард: по сюжету незадолго до локдауна 2020 года Кьяра (Дав Камерон) и Оливер (Эван Джогиа) знакомятся в супермаркете. Между ними сразу вспыхивает страсть, однако спустя 56 дней в квартире Оливера находят тело. Полиция пытается в деталях разобраться, что именно привело к трагедии.
Шоураннерами проекта выступили Керин Ашер («Кости») и Лиза Зверлинг («Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»).
С 18 февраля, Prime Video
Фильм «Простоквашино» (6+)
Любимый многими советский мультфильм возвращается на экраны в формате полного метра под руководством Сарика Андреасяна. Актеры (так, Дядю Федора играет Роман Панков из «Денискиных рассказов», а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин) тут соседствуют с нарисованными персонажами (Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко). В плане сюжета авторы не стали ничего выдумывать сверх меры: здесь есть и правильный бутерброд с колбасой, и горбатый «Запорожец».
С 19 февраля, «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Okko, Start, Premier
Фильм «Завербованный» (18+)
Шпионский боевик о следователе Андрее Романове (Александр Метелкин), которого вербует сотрудник ГРУ Колосов (Иван Охлобыстин) — теперь в составе засекреченной группы ему необходимо найти и уничтожить лабораторию по производству биологического оружия. Также в касте — Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, Данила Якушев и другие. Режиссером выступил Андрей Пантелеев («Колбаса»).
С 19 февраля, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Закон Стрипа» / Strip Law, премьера (18+)
Абсурдистский комедийный мультсериал о незадачливом адвокате Линкольне, который придумал привлечь в помощницы фокусницу Шейлу — вместе они ухитряются выигрывать самые странные судебные дела Лас-Вегаса. Шоураннером проекта выступил Каллен Кроуфорд («Полиция Парадайз»).
С 20 февраля, Netflix
Сериал «Портобелло» / Portobello, премьера (18+)
Итальянская судебная драма о телеведущем популярного шоу «Портобелло» Энцо Торторе (Фабрицио Джифуни), которого обвинили в наркоторговле и связях с мафией. Однако журналисту удалось избежать длительного тюремного заключения, вернуть свое доброе имя и перезапустить карьеру в эфире.
Режиссером выступил заслуженный автор «Кулаков в кармане» и «Триумфального марша» Марко Беллоккьо.
С 20 февраля, Max
Фильм «Хорошенькая» / Good One (18+)
Инди-драму показали на Каннском фестивале в рамках спецпрограммы «Двухнедельник режиссеров», также она участвовала в основном конкурсе «Сандэнса». Дебютантка Индия Дональдсон сняла картину о 17-летней Сэм (Лили Коллиас), которая идет в горный поход с отцом и его лучшим другом — однако идиллия быстро нарушается конфликтом между всеми участниками истории.
С 20 февраля, «Кинопоиск», «Иви»
