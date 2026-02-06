«Здесь был Юра», «День рождения Сидни Люмета», «Аутсорс», «Брат навсегда»: объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2025 год

Академия кинематографических искусств начала отбор номинантов кинопремии «Ника» за 2025 год. На сайте «Ники» появился лонг-лист, из которого члены жюри выбирают в номинации «Лучший фильм» не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям — не более трех.

На этапе длинного списка в категорию «Лучший игровой фильм» попали 85 картин. Среди них — драмеди «Здесь был Юра» (сейчас в прокате!), «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева (забрали главный приз на «Золотом орле»), полнометражный дебют Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета».

В номинации «Лучший сериал» могут оказаться «Аутсорс», «Лихие», «Хроники русской революции», «Улица Шекспира». В конкурс неигровых картин предварительно попал документальный фильм Григория и Анны Сельяновых «Брат навсегда» о съемках дилогии Алексея Балабанова.