«Здесь был Юра», «День рождения Сидни Люмета», «Аутсорс», «Брат навсегда»: объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2025 год

За звание «Лучший игровой фильм» будут бороться 85 картин.

«Здесь был Юра»
Bosfor Pictures, 2026

«Здесь был Юра»

Академия кинематографических искусств начала отбор номинантов кинопремии «Ника» за 2025 год. На сайте «Ники» появился лонг-лист, из которого члены жюри выбирают в номинации «Лучший фильм» не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям — не более трех.

На этапе длинного списка в категорию «Лучший игровой фильм» попали 85 картин. Среди них — драмеди «Здесь был Юра» (сейчас в прокате!), «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева (забрали главный приз на «Золотом орле»), полнометражный дебют Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета».

В номинации «Лучший сериал» могут оказаться «Аутсорс», «Лихие», «Хроники русской революции», «Улица Шекспира». В конкурс неигровых картин предварительно попал документальный фильм Григория и Анны Сельяновых «Брат навсегда» о съемках дилогии Алексея Балабанова.

Премия «Ника» появилась в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения состоялась 17 декабря 1988 года. «Никой» награждают российские фильмы, которые вышли в прокат в год, предшествующий церемонии вручения.

В прошлом году главный приз «Ники» получил фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Петербургский мультипликатор Константин Бронзит получил награду «Лучший анимационный фильм» за «Лунтик. Возвращение домой».

Полный лонг-лист на основе фильмов 2025 года доступен на сайте премии.

Выберите проект: