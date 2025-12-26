Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Что смотреть дома на этой неделе: еще три серии финального сезона «Очень странных дел», «Я бы тебя пнула, если бы могла» и «Горыныч»

А также — байопик Брюса Спрингстина со звездой «Медведя» Джереми Алленом Уайтом, фэнтези «100 ночей Хиро», комедии «Мажор в Дубае» и «Семьянин» плюс семейные «Манюня. Детство Ба» и «Маша и Медведи». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix, Upside Down Pictures, 2025

Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, 2 часть 5 сезона (18+)

Напоминаем, гранд-финал легендарного проекта разбили на несколько частей: первые четыре серии вышли 26 ноября, еще три — 25 декабря, а завершится все финальным эпизодом 31 декабря. По сюжету действие происходит спустя полтора года после окончания четвертого сезона: городок Хоукинс контролируют военные, а герои готовятся к решающей битве с чудовищем Векной.

В сериале появляется звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, а несколько эпизодов поставили режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт и Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»). Впрочем, шоураннеры братья Даффер, конечно, тоже на месте.

С 25 декабря, финал — 31 декабря, Netflix

A24, Bronxburgh, Elara Pictures, Fat City, Net-Net Worldwide, 2025

Фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» / If I Had Legs I'd Kick You (18+)

Актерский бенефис Роуз Бирн («28 недель спустя», «Миссис Америка») в роли женщины по имени Линда, которая в одиночку ухаживает за дочерью с тяжелым заболеванием (Дилейни Куинн, «Супруги Роуз») и находится на грани нервного срыва. Ситуацию в какой-то момент окончательно усугубляет протекающая в доме крыша, вынудившая семью переехать в дешевый мотель.

За роль в драмеди Мэри Бронштейн («Возбуждение») Бирн в этом году получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале.

С 23 декабря, «Иви», Wink

Глобус Фильм, кинокомпания СТВ при поддержке Фонда кино, 2025

Фильм «Горыныч» (6+)

Семейная сказка о моряке Алексее (Александр Петров), попавшем через подводную пещеру из современности в волшебное княжество. Дел там полно: спасти осиротевшего дракончика Горыныча, победить силача, вылечить князя и, конечно же, влюбиться в принцессу.

В актерском составе — россыпь российских звезд: от Александра Робака и Сергея Маковецкого до Романа Курцына и Сергея Епишева. Режиссер — Дмитрий Хонин («Кислород»).

С 28 декабря, «Кинопоиск», Okko

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Gotham Group, Bluegrass Films, 20th Century Studios, 2025

Фильм «Спрингстин. Избавь меня от небытия» / Springsteen: Deliver Me from Nowhere (18+)

Байопик о музыканте Брюсе Спрингстине (его играет звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт), построенный вокруг записи его знаменитого альбома Nebraska. Также в касте — Джереми Стронг из «Наследников» и Стивен Грэм из «Переходного возраста». Режиссер — Скотт Купер («Недруги»).

C 23 декабря, Apple TV

Project Infinity, Erebus Pictures, Piecrust Pictures, 2025

Фильм «100 ночей Хиро» / 100 Nights of Hero (18+)

Британское фэнтези о Черри (Майка Монро, «Собиратель душ»), от которой деспотичный правитель патриархального государства требует за 100 дней зачать ребенка — иначе ее ждет казнь. Справиться с этой дикой ситуацией ей помогает служанка Хиро (Эмма Коррин, «Корона»), которая своими историями вдохновляет ее на борьбу с существующими порядками.

Картину сняла Джулия Джекман («Бонус-трек»).

С 23 декабря, Apple TV

Плюс Студия и «Бар Продакшн» в сотрудничестве с DFTC, 2025

Фильм «Мажор в Дубае» (16+)

Очередная порция приключений Игоря Соколовского по прозвищу Мажор (Павел Прилучный) — на этот раз ему приходится выручать друга Ваню (Павел Чинарев), попавшего в криминальные неприятности в Дубае. Также в картине сыграли Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и другие. А режиссером выступил Егор Чичканов («Нина»).

C 25 декабря, «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Wink

Студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, онлайн-кинотеатр Иви, QS FILMS, 2025

Фильм «Семьянин» (16+)

Комедия с Павлом Деревянко получила в этом году приз как лучший фильм на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Его персонаж — бизнесмен-холостяк по имени Георгий, мечтающий о семье. Внезапно желание, которое он загадал на день рождения, сбывается. Похмельным утром Георгий обнаруживает, что у него теперь есть жена (Юлия Снигирь) и двое детей (Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин). Более того, все утверждают, что так было всегда, а он просто страдает амнезией.

За режиссуру ответственен Дмитрий Власкин, снявший «Я ничего не помню» и «Притворись моим мужем».

С 25 декабря, Start, «Иви», «Кион», Okko

Atomic Monster, Universal Content Productions (UCP), 2025

Сериал «Копенгагенский тест» / The Copenhagen Test, премьера (18+)

Фантастический сериал о слежке в недалеком будущем: сотрудник спецслужбы Александр (Симу Лю, «Артур, ты король») внезапно обнаруживает, что его мозг взломали — теперь некая организация видит и слышит то же самое, что и он.

Шоураннером параноидального триллера выступил Томас Брэндон (сериал «Наследие»).

С 27 декабря, Peacock

К.Б.А. для Okko, 2025

Сериал «Манюня. Детство Ба» (6+)

Спин-офф популярной франшизы о детстве бабушки Манюни — Розы (ее играет Алина Хадарцева). По сюжету ее семья в начале XX века переезжает в новую деревушку и девочка вместе с двоюродной сестрой Фаей (Мария Овсепян) и их другом Гамлетом (Владимир Арутюнян) сразу попадают в самые разнообразные приключения. Режиссером проекта вновь выступил Арман Марутян.

С 27 декабря, Okko

«Наше кино», 2025

Фильм «Маша и Медведи» (6+)

Семейная сказка о девочке Маше (Виталия Корниенко из новых «Папиных дочек» и «Буратино»), которая ради спасения превратившегося в козленка брата Вани (Мирон Проворов) и победы над лесными колдунами объединяется с тремя медведями. Также в фильме снялись Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Зоя Бербер и другие. Режиссер — Антонина Руже («Самый Новый год!»).

С 27 декабря, «Кинопоиск», «Иви»

Что смотреть дома

