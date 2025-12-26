Что смотреть дома на этой неделе: еще три серии финального сезона «Очень странных дел», «Я бы тебя пнула, если бы могла» и «Горыныч»

Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, 2 часть 5 сезона (18+)

Напоминаем, гранд-финал легендарного проекта разбили на несколько частей: первые четыре серии вышли 26 ноября, еще три — 25 декабря, а завершится все финальным эпизодом 31 декабря. По сюжету действие происходит спустя полтора года после окончания четвертого сезона: городок Хоукинс контролируют военные, а герои готовятся к решающей битве с чудовищем Векной.

В сериале появляется звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, а несколько эпизодов поставили режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт и Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»). Впрочем, шоураннеры братья Даффер, конечно, тоже на месте.

С 25 декабря, финал — 31 декабря, Netflix