Что смотреть дома на этой неделе: еще три серии финального сезона «Очень странных дел», «Я бы тебя пнула, если бы могла» и «Горыныч»

А также — байопик Брюса Спрингстина со звездой «Медведя» Джереми Алленом Уайтом, фэнтези «100 ночей Хиро», комедии «Мажор в Дубае» и «Семьянин» плюс семейные «Манюня. Детство Ба» и «Маша и Медведи». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, 2 часть 5 сезона (18+)
Напоминаем, гранд-финал легендарного проекта разбили на несколько частей: первые четыре серии вышли 26 ноября, еще три — 25 декабря, а завершится все финальным эпизодом 31 декабря. По сюжету действие происходит спустя полтора года после окончания четвертого сезона: городок Хоукинс контролируют военные, а герои готовятся к решающей битве с чудовищем Векной.
В сериале появляется звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, а несколько эпизодов поставили режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт и Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»). Впрочем, шоураннеры братья Даффер, конечно, тоже на месте.
С 25 декабря, финал — 31 декабря, Netflix
Фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» / If I Had Legs I'd Kick You (18+)
Актерский бенефис Роуз Бирн («28 недель спустя», «Миссис Америка») в роли женщины по имени Линда, которая в одиночку ухаживает за дочерью с тяжелым заболеванием (Дилейни Куинн, «Супруги Роуз») и находится на грани нервного срыва. Ситуацию в какой-то момент окончательно усугубляет протекающая в доме крыша, вынудившая семью переехать в дешевый мотель.
За роль в драмеди Мэри Бронштейн («Возбуждение») Бирн в этом году получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Берлинском кинофестивале.
С 23 декабря, «Иви», Wink
Фильм «Горыныч» (6+)
Семейная сказка о моряке Алексее (Александр Петров), попавшем через подводную пещеру из современности в волшебное княжество. Дел там полно: спасти осиротевшего дракончика Горыныча, победить силача, вылечить князя и, конечно же, влюбиться в принцессу.
В актерском составе — россыпь российских звезд: от Александра Робака и Сергея Маковецкого до Романа Курцына и Сергея Епишева. Режиссер — Дмитрий Хонин («Кислород»).
С 28 декабря, «Кинопоиск», Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Спрингстин. Избавь меня от небытия» / Springsteen: Deliver Me from Nowhere (18+)
Байопик о музыканте Брюсе Спрингстине (его играет звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт), построенный вокруг записи его знаменитого альбома Nebraska. Также в касте — Джереми Стронг из «Наследников» и Стивен Грэм из «Переходного возраста». Режиссер — Скотт Купер («Недруги»).
C 23 декабря, Apple TV
Фильм «100 ночей Хиро» / 100 Nights of Hero (18+)
Британское фэнтези о Черри (Майка Монро, «Собиратель душ»), от которой деспотичный правитель патриархального государства требует за 100 дней зачать ребенка — иначе ее ждет казнь. Справиться с этой дикой ситуацией ей помогает служанка Хиро (Эмма Коррин, «Корона»), которая своими историями вдохновляет ее на борьбу с существующими порядками.
Картину сняла Джулия Джекман («Бонус-трек»).
С 23 декабря, Apple TV
Фильм «Мажор в Дубае» (16+)
Очередная порция приключений Игоря Соколовского по прозвищу Мажор (Павел Прилучный) — на этот раз ему приходится выручать друга Ваню (Павел Чинарев), попавшего в криминальные неприятности в Дубае. Также в картине сыграли Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль и другие. А режиссером выступил Егор Чичканов («Нина»).
C 25 декабря, «Кинопоиск», «Иви», «Кион», Wink
Фильм «Семьянин» (16+)
Комедия с Павлом Деревянко получила в этом году приз как лучший фильм на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Его персонаж — бизнесмен-холостяк по имени Георгий, мечтающий о семье. Внезапно желание, которое он загадал на день рождения, сбывается. Похмельным утром Георгий обнаруживает, что у него теперь есть жена (Юлия Снигирь) и двое детей (Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин). Более того, все утверждают, что так было всегда, а он просто страдает амнезией.
За режиссуру ответственен Дмитрий Власкин, снявший «Я ничего не помню» и «Притворись моим мужем».
С 25 декабря, Start, «Иви», «Кион», Okko
Сериал «Копенгагенский тест» / The Copenhagen Test, премьера (18+)
Фантастический сериал о слежке в недалеком будущем: сотрудник спецслужбы Александр (Симу Лю, «Артур, ты король») внезапно обнаруживает, что его мозг взломали — теперь некая организация видит и слышит то же самое, что и он.
Шоураннером параноидального триллера выступил Томас Брэндон (сериал «Наследие»).
С 27 декабря, Peacock
Сериал «Манюня. Детство Ба» (6+)
Спин-офф популярной франшизы о детстве бабушки Манюни — Розы (ее играет Алина Хадарцева). По сюжету ее семья в начале XX века переезжает в новую деревушку и девочка вместе с двоюродной сестрой Фаей (Мария Овсепян) и их другом Гамлетом (Владимир Арутюнян) сразу попадают в самые разнообразные приключения. Режиссером проекта вновь выступил Арман Марутян.
С 27 декабря, Okko
Фильм «Маша и Медведи» (6+)
Семейная сказка о девочке Маше (Виталия Корниенко из новых «Папиных дочек» и «Буратино»), которая ради спасения превратившегося в козленка брата Вани (Мирон Проворов) и победы над лесными колдунами объединяется с тремя медведями. Также в фильме снялись Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Зоя Бербер и другие. Режиссер — Антонина Руже («Самый Новый год!»).
С 27 декабря, «Кинопоиск», «Иви»
