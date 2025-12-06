Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Netflix рассказал, как миллениалы и зумеры потребляют контент

Платформа раскрыла результаты исследования «Still Watching», в котором изучила медиапривычки зрителей в странах с рекламной подпиской. Анализ опирается на ответы 9000 пользователей и внутреннюю статистику сервиса.

JarTee / Shutterstock.com

Аудитория активно ориентируется на разнообразие и ищет новый международный контент. В качестве примера Netflix приводит популярность аниме «K-pop-ohotnicy na demonov», которое стало самым просматриваемым фильмом в истории сервиса.

Отдельно отмечена значимость фэндомов: увлечение сериалами и франшизами является важной частью самоидентификации для 71% представителей поколения Z и 66% миллениалов. Около 70% участников исследования готовы покупать товары брендов, связанных с их любимым контентом.

Рекомендации играют ключевую роль: 80% пользователей выбирают фильмы и сериалы на основе персонализированных подборок Netflix.

Также фиксируется высокая вовлеченность: зрители сохраняют внимание на платформе до трех часов подряд, что превышает показатели YouTube и других рекламных сервисов. При этом 52% респондентов отмечают, что уделяют больше внимания рекламе именно на Netflix.

