Продолжение «Острых козырьков» появится на экранах и Netflix в марте 2026

Полнометражная лента «Острые козырьки. Бессмертный человек» продолжит историю преступного клана Шелби, которую зрители следили на протяжении шести сезонов сериала «Острые козырьки», выходившего на BBC с 2013 по 2022 год. Сюжет картины разворачивается после событий сериала и охватывает период, когда семья Шелби готовится к новым вызовам накануне Второй мировой войны.

Главную роль Томми Шелби снова исполнит Киллиан Мерфи. В актерском составе также заявлены Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Сначала фильм выйдет в ограниченный кинопрокат 6 марта 2026 года, а через две недели — 20 марта — станет доступен подписчикам Netflix.

Ранее стало известно о создании спин-оффа сериала: два сезона по шесть серий каждый, действие которых будет разворачиваться в послевоенном Бирмингеме. В центре истории снова окажется семья Шелби, борющаяся за контроль над масштабными реконструкционными проектами.

