Кино и сериалы

Продолжение «Острых козырьков» появится на экранах и Netflix в марте 2026

Netflix в социальных сетях объявил дату релиза полнометражного продолжения популярного сериала: 6 марта фильм появится в ограниченном кинопрокате, а 20 — станет доступен онлайн.

Fred Duval / Shutterstock.com

Полнометражная лента «Острые козырьки. Бессмертный человек» продолжит историю преступного клана Шелби, которую зрители следили на протяжении шести сезонов сериала «Острые козырьки», выходившего на BBC с 2013 по 2022 год. Сюжет картины разворачивается после событий сериала и охватывает период, когда семья Шелби готовится к новым вызовам накануне Второй мировой войны.

Главную роль Томми Шелби снова исполнит Киллиан Мерфи. В актерском составе также заявлены Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.

Сначала фильм выйдет в ограниченный кинопрокат 6 марта 2026 года, а через две недели — 20 марта — станет доступен подписчикам Netflix.

Ранее стало известно о создании спин-оффа сериала: два сезона по шесть серий каждый, действие которых будет разворачиваться в послевоенном Бирмингеме. В центре истории снова окажется семья Шелби, борющаяся за контроль над масштабными реконструкционными проектами.

«Трон: Арес» с Джаредом Лето, Джордж Клуни в «Джейке Келли» и «Попутчики» с Сашей Бортич, рождественская комедия «Боже. Как. Смешно» с Мишель Пфайффер, камбэк Арми Хаммера в вестерне «Испытание на фронтире», сиквел норвежского фэнтези-боевика «Тролль», второй сезон «Золотого дна» и док о Пи Дидди «Шон Комбс: Время расплаты»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

