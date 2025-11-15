Лабубу станет героем нового фильма от Sony

Проект возьмет в работу анимационное подразделение Sony, ранее создавшее мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» для Netflix, продолжение которого планируется к выходу в 2029 году.

На данный момент фильм о Лабубу не имеет назначенных продюсера и режиссера, а формат — анимационный или игровой — остается неизвестным. Sony официально не комментировала проект, сообщает The Hollywood Reporter.

Игрушку Лабубу разработал художник Касинг Лунг, родом из Гонконга и работающий в Европе. Первоначально линейку зубастых монстров выпускала компания How2 Work, а мировую популярность игрушки принес китайский ретейлер Pop Mart в 2019 году. Сначала продукт стал хитом на рынках Юго-Восточной Азии, затем завоевал внимание по всему миру, а прибыль Pop Mart в начале этого года выросла на 350%.

В России интерес к Лабубу снизился: по данным пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ, продажи в сентябре упали почти на 40% по сравнению с августом.

Ранее мы рассказывали, что в России могут запретить Лабубу.