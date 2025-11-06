Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Тихон Жизневский читает мысли Александра Петрова и пытается спасти от развода в трейлере комедии «Комментируй это»

Актер театра и кино (а также дважды лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) сыграет Комментатора — стороннего участника семейной терапии, проговаривающего мысли обоих в паре.

«Марс Медиа Энтертейнмент»

В центре сюжета — супружеская пара на грани развода. Катя (Юлия Хлынина) и Иван (Александр Петров) соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор (Тихон Жизневский).

Комедия стала смысловым продолжением короткометражки режиссера Юлии Трофимовой (автор мелодрамы «Страна Саша», открывшей Марка Эйдельштейна), но действие из офиса перенесено в кабинет семейного психотерапевта.  Вместе с ней сценарий писали Евгения Хрипкова и Алексей Морозов. Продюсируют ленту Рубен Дишдишян, Наталия Клибанова и Андрей Коробов. Производство — «Марс Медиа Энтертейнмент» для «Централ Партнершип».

В кино с 29 января 2026 года.

Люди:
Тихон Жизневский

