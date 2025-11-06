Актер театра и кино (а также дважды лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) сыграет Комментатора — стороннего участника семейной терапии, проговаривающего мысли обоих в паре.
В центре сюжета — супружеская пара на грани развода. Катя (Юлия Хлынина) и Иван (Александр Петров) соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор (Тихон Жизневский).
Комедия стала смысловым продолжением короткометражки режиссера Юлии Трофимовой (автор мелодрамы «Страна Саша», открывшей Марка Эйдельштейна), но действие из офиса перенесено в кабинет семейного психотерапевта. Вместе с ней сценарий писали Евгения Хрипкова и Алексей Морозов. Продюсируют ленту Рубен Дишдишян, Наталия Клибанова и Андрей Коробов. Производство — «Марс Медиа Энтертейнмент» для «Централ Партнершип».
В кино с 29 января 2026 года.
12+
