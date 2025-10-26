Кустурица объявил о съемках трех фильмов по русской литературе в 2026 году

Первым фильмом, который Кустурица экранизирует, станет «Последний срок» по повести Валентина Распутина; съемки пройдут в Сербии.

Также режиссер планирует снять фильмы по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», съемки которых пройдут в России. В адаптации последнего примет участие Юра Борисов. Режиссер объявил об этом во время Международного форума сотрудничества.

Недавно Кустурица начал работу над документальным фильмом о Москве под названием «Moscow by Kusturica», в котором намерен показать город как развитый, процветающий и красивый.

В 2023 году он также заявлял о планах экранизировать поэму Николая Гоголя «Мертвые души» в России, отметив, что считает за честь работать над таким значимым произведением русской литературы.

