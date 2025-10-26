Названы 20 лучших шпионских фильмов по версии Collider

На первое место в рейтинге Collider попал фильм «Голдфингер» (1964) — третий фильм о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли. По сюжету картина соответствует классическим ожиданиям от фильмов про 007: Бонд выполняет обычные шпионские задачи, пытаясь помешать преступнику провернуть масштабное ограбление и дестабилизировать мировую экономику. Collider отмечает, что «Голдфингер» поднял планку качества после «Доктора Но» и «Из России с любовью», полностью соответствуя образу классического Джеймса Бонда.

Второе место занял «На север через северо-запад» (1959) Альфреда Хичкока, третье — «Третий человек» Кэрола Рида. Четвертое и пятое места получили «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и «Армия теней» Жана-Пьера Мельвиля.

В список также вошли «Маньчжурский кандидат» (1962), «На секретной службе Ее Величества» (1969), «39 ступеней» (1935), «Идентификация Борна» (2002), «Шпионы» (1928) и другие. Замыкает рейтинг «Мюнхен» (2005) Стивена Спилберга.

Ранее Collider публиковал подборку «лучших злодеев мультфильмов DreamWorks», включающую 25 персонажей, где лидировал Смерть, или Волк, из второй части «Кота в сапогах». Также издание составило рейтинг из 10 лучших романтических эпосов, на первом месте в котором оказался «Титаник» Джеймса Кэмерона.

