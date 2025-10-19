Wood Entertainment анонсировала документальный сериал о Тиме Бертоне

В съемках приняли участие коллеги режиссера — Дженна Ортега, Хелена Бонэм-Картер, Джонни Депп, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни Эльфман, Миа Васиковска и другие. В трейлере актер Кристофер Уокен вспоминает слова своего бывшего педагога по танцам: «Крис, покажи мне то, чего я никогда не видел». «И именно это делает Тим. Каждый раз», — говорит он.

Сериал проследит творческий путь Бертона от детства до наших дней. В проекте прозвучат воспоминания его школьной учительницы рисования, комментарии коллег о периоде работы в Disney и о стремительном успехе после «Битлджуса». Также зрителям покажут эскизы поздних проектов. Авторы фильма нашли сотни набросков к нереализованным работам режиссера.

Постановщицей сериала стала Тара Вуд, известная по картинам «Однажды… Тарантино» и «21 год: Ричард Линклейтер». Каждая серия длится около часа. Стоимость аренды всех эпизодов на пять дней составит 24,99 доллара (примерно 2000 рублей), покупка — 39,99 доллара (около 3240 рублей), а премиум-версия с дополнительными материалами обойдется в 74,99 доллара (порядка 6000 рублей).

«Эддингтон» с Фениксом и Паскалем, «Лермонтов» Бакурадзе и хоррор «Глазами пса», эротический триллер «Опасные связи», участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля-2024 «Жатва» и фильм ужасов с оленем-мутантом «Бэмби. Лесной кошмар»: в нашем материале рассказываем о лучших картинах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.