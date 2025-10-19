Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Wood Entertainment анонсировала документальный сериал о Тиме Бертоне

Кинокомпания выпустила трейлер проекта «Тим Бертон: Жизнь в соответствии», посвященного автору «Трупа невесты», «Кошмара перед Рождеством», «Битлджуса» и «Эдварда руки-ножницы». Все четыре серии выйдут 23 октября на специальной платформе.

Kathy Hutchins / Shutterstock.com

В съемках приняли участие коллеги режиссера — Дженна Ортега, Хелена Бонэм-Картер, Джонни Депп, Вайнона Райдер, Майкл Китон, Дэнни Эльфман, Миа Васиковска и другие. В трейлере актер Кристофер Уокен вспоминает слова своего бывшего педагога по танцам: «Крис, покажи мне то, чего я никогда не видел». «И именно это делает Тим. Каждый раз», — говорит он.

Сериал проследит творческий путь Бертона от детства до наших дней. В проекте прозвучат воспоминания его школьной учительницы рисования, комментарии коллег о периоде работы в Disney и о стремительном успехе после «Битлджуса». Также зрителям покажут эскизы поздних проектов. Авторы фильма нашли сотни набросков к нереализованным работам режиссера.

Постановщицей сериала стала Тара Вуд, известная по картинам «Однажды… Тарантино» и «21 год: Ричард Линклейтер». Каждая серия длится около часа. Стоимость аренды всех эпизодов на пять дней составит 24,99 доллара (примерно 2000 рублей), покупка — 39,99 доллара (около 3240 рублей), а премиум-версия с дополнительными материалами обойдется в 74,99 доллара (порядка 6000 рублей).

