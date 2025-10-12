Студия New Line объявила о выходе фильма «Мортал Комбат-3» еще до релиза второй части

Отмечается, Warner Bros. очень довольна второй частью франшизы, премьера которой была перенесена с 24 октября 2025 года на 15 мая 2026 года. Первый трейлер сиквела собрал 107 миллионов просмотров за первые 24 часа, установив рекорд. Детали сюжета третьего фильма пока не раскрываются, сообщает Deadline.

Оригинальный «Мортал Комбат» вышел в апреле 2021 года и собрал в прокате 84,4 млн долларов. Сюжет сиквела продолжает события первой части: Шан Цзун (Чинь Хань) пытается уничтожить чемпионов Земли до начала десятого турнира. Сценарист Джереми Слейтер отмечает, что в новой части зрителей ждёт настоящий турнир Mortal Kombat. В нём примут участие как герои первой части — Джонни Кейдж (Карл Урбан), Лю Кан (Луди Лин), Джакс (Микад Брукс), Соня Блейд (Джессика МакНэми), — так и новички — Китана (Аделина Рудольф), Джейд (Тати Габриель), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд).

Слейтер рассказывал, что посещал тестовые показы «Мортал Комбат-2», где реакция фанатов была аналогична его впечатлениям от просмотра «Мстителей: Финал»: «Они кричали и вскакивали с мест. Каждая шутка попадала в точку, и они были в восторге. Это один из лучших моментов в моей жизни».

