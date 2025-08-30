Выход фильма «Мортал Комбат 2» перенесен на полгода

Студии Warner Bros. и New Linе приняли решение выпустить фильм в мае, чтобы увеличить доходы в прокате. Конец октября традиционно перегружен премьерами, а середина мая уже доказала свою эффективность: прошлой весной «Пункт назначения: Узы крови» показал рекордный старт для франшизы и в итоге собрал 301 млн долларов по всему миру, сообщает Deadline.

Предыдущая часть «Мортал Комбат», вышедшая в апреле 2021 года, принесла в прокате 84,4 млн долларов.

Сюжет сиквела продолжает историю оригинального фильма 2021 года: Шан Цзун (Чинь Хань) пытается уничтожить чемпионов Земли до начала десятого турнира. Сценарист Джереми Слейтер заявил, что в новой части зрителей ждtт настоящий турнир Mortal Kombat. В нём примут участие как герои первой части — Джонни Кейдж (Карл Урбан), Лю Кан (Луди Лин), Джакс (Микад Брукс), Соня Блейд (Джессика МакНэми), так и новые персонажи — Китана (Аделина Рудольф), Джейд (Тати Габриель), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд).

Слейтер отмечал, что посещал тестовые показы «Мортал Комбат 2», на которых фанаты реагировали на фильм так же, как он сам на «Мстителей: Финал».

«Они кричали и вскакивали с мест. Каждая шутка попадала в точку, и они были в восторге. Это один из лучших моментов в моей жизни», — отметил он.

«Клуб убийств по четвергам» c Броснаном и Миррен, хоррор «Обитель» режиссера «Судной ночи» с Питом Дэвидсоном и легаси-сиквел «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.