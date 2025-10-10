Смотрим «Брата» на больших экранах! Культовую дилогию Балабанова и док о ее создании покажут в «Авроре»

Премьера фильма «Брат навсегда» состоится 23 октября. Его представят режиссеры Анна и Григорий Сельяновы и творческая группа картины.
23 октября в «Авроре» состоится премьера фильма «Брат навсегда» Анны и Григория Сельяновых (сын продюсера обоих фильмов Сергея Сельянова!) — масштабного исследования феномена «Брата» и «Брата 2» режиссера Алексея Балабанова. В проекте приняли участие создатели дилогии, представители российского киносообщества и музыкальной индустрии (в том числе Сергей Астахов, Сергей Сельянов, Надежда Васильева-Балабанова), молодое поколение, а также сыновья режиссера — Федор и Петр Балабановы.
Съемки прошли в Петербурге, Москве, Якутии, Чикаго, Нью-Йорке. Съемочная группа посетила знаковые кинолокации в Нью-Йорке и Чикаго, встретила американского фаната фильма «Брат-2», нашла и пообщалась с артистами американской части съемок, а еще побывала на даче Алексея Балабанова, где был написан сценарий к фильму «Брат». Производство «Брата навсегда» поддерживают «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Start, Premier и Kion.
«Идея фильма появилась, когда мы пришли на выставку, посвященную творчеству Балабанова, в Петербурге, и нас поразило количество молодых людей 15-25 лет. Мы поняли, что интерес к "Брату" жив, молодежь до сих пор интересуется этой темой, но никто пока не рассказал эту историю на их языке. Нам захотелось сделать фильм, который будет понятен и близок сегодняшнему зрителю - по стилю, тону, образу мышления», — делится режиссер Григорий Сельянов.
25 октября в Большом зале кинотеатра состоится показ «Брата» Алексея Балабанова 1997 года.
По сюжету, демобилизовавшись, Данила Багров возвращается в родной городок. Но скучная жизнь провинции его не устраивает, и он отправляется в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила находит брата, но все оказывается не так просто — брат работает наемным убийцей. В ролях: Сергей Бодров младший, Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Милютина, Юрий Кузнецов и другие. Композитор — Вячеслав Бутусов.
А 26 октября на большом экране — «Брат 2» (2000). Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по службе в Чечне. Одного из них внезапно убивают. Выясняется, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться. Он вылетает в Америку и за компанию берёт с собой старшего брата.
Напомним, ранее на «Авито» выложили необычный лот — оригинальную кинопленку с фрагментом первой части дилогии. Если судить по уцелевшему бумажному ярлыку на коробке, это третья часть культовой картины (всего их 10). Артефакт был найден около пяти лет назад на территории киностудии «Ленфильм». По словам продавца, он случайно попал в одно из заброшенных помещений, где среди мусора обнаружил коробку с пленкой. Пленку удалось продать за 110 тысяч рублей.
«Купивший прямо заявил о своем намерение передать пленку Надежде Александровне Балабановой в качестве подарка на ее день рождения. Это и стало окончательным поводом продать лот именно ему», — поделился продавец.
