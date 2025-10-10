Смотрим «Брата» на больших экранах! Культовую дилогию Балабанова и док о ее создании покажут в «Авроре»

23 октября в «Авроре» состоится премьера фильма «Брат навсегда» Анны и Григория Сельяновых (сын продюсера обоих фильмов Сергея Сельянова!) — масштабного исследования феномена «Брата» и «Брата 2» режиссера Алексея Балабанова. В проекте приняли участие создатели дилогии, представители российского киносообщества и музыкальной индустрии (в том числе Сергей Астахов, Сергей Сельянов, Надежда Васильева-Балабанова), молодое поколение, а также сыновья режиссера — Федор и Петр Балабановы.

Съемки прошли в Петербурге, Москве, Якутии, Чикаго, Нью-Йорке. Съемочная группа посетила знаковые кинолокации в Нью-Йорке и Чикаго, встретила американского фаната фильма «Брат-2», нашла и пообщалась с артистами американской части съемок, а еще побывала на даче Алексея Балабанова, где был написан сценарий к фильму «Брат». Производство «Брата навсегда» поддерживают «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Start, Premier и Kion.

«Идея фильма появилась, когда мы пришли на выставку, посвященную творчеству Балабанова, в Петербурге, и нас поразило количество молодых людей 15-25 лет. Мы поняли, что интерес к "Брату" жив, молодежь до сих пор интересуется этой темой, но никто пока не рассказал эту историю на их языке. Нам захотелось сделать фильм, который будет понятен и близок сегодняшнему зрителю - по стилю, тону, образу мышления», — делится режиссер Григорий Сельянов.