Лот дня: на «Авито» продают катушку с фрагментом «Брата» Алексея Балабанова

На «Авито» появился необычный лот — оригинальная кинопленка с фрагментом фильма «Брат» Алексея Балабанова. Если судить по уцелевшему бумажному ярлыку на коробке, это третья часть культовой картины (всего их 10).

В описании лота указано, что проверить содержимое невозможно — у продавца нет оборудования для работы с таким форматом. Однако он готов предоставить дополнительные фотографии по запросу. Цену предлагают назначить самим покупателям. Такие находки представляют ценность для коллекционеров и поклонников творчества Балабанова, однако подлинность лота пока не подтверждена.

«Брат» — одна из самых известных картин российского кинематографа 1990-х годов, ставшая культурным феноменом.

Напомним, о дилогии Балабанова сняли документалку «Брат навсегда». В проекте приняли участие создатели фильмов, представители российского киносообщества и музыкальной индустрии (в том числе Сергей Астахов, Сергей Сельянов, Надежда Васильева-Балабанова), молодое поколение, а также сыновья режиссера — Федор и Петр Балабановы.

«Идея фильма появилась, когда мы пришли на выставку, посвященную творчеству Балабанова, в Петербурге, и нас поразило количество молодых людей 15-25 лет. Мы поняли, что интерес к «Брату» жив, молодежь до сих пор интересуется этой темой, но никто пока не рассказал эту историю на их языке. Нам захотелось сделать фильм, который будет понятен и близок сегодняшнему зрителю - по стилю, тону, образу мышления», — делится режиссер Григорий Сельянов.