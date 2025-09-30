Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Ленфильм» передадут в собственность Петербурга

Петербургские кинематографисты утверждали, что федеральное руководство не справилось с выводом «Ленфильма» из многолетнего кризиса, и что местным властям будет проще наладить эффективное управление.

Старейшую российскую киностудию «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга. 30 сентября об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Она также добавила, что в новой вехе своей истории киностудия сосредоточится на создании исторического кино. Решение было принято после обращения Союза кинематографистов города к премьер-министру Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову.

«Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием», — подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Как отмечает «Коммерсант», «Росимущество передаст пакет акций "Ленфильма" комитету по культуре Петербурга. Переход под контроль города займет не менее полугода».

Бутик-отель, арт-парк, музей кино или все-таки киностудия: какое будущее ждет «Ленфильм»?

За всю историю «Ленфильма» здесь сняли около полутора тысяч фильмов, в том числе вошедших в золотой фонд отечественного кино: «Дама с собачкой», «Человек-амфибия», «Полосатый рейс» и многие другие.

Основанный в 1914 году, «Ленфильм» стоит у истоков отечественного кинематографа. Сейчас в главном здании киностудии работает киноцентр «Ленфильм» — общественно-культурное пространство с кафе, кинозалом и музеем, посвященном истории российского кинематографа и самой студии.

Напомним, Росимущество (владелец акций киностудии «Ленфильм») начинает процедуру передачи актива городу. Но окончательных сроков передачи пока не называют. 

