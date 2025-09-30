Старейшую российскую киностудию «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга. 30 сентября об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Она также добавила, что в новой вехе своей истории киностудия сосредоточится на создании исторического кино. Решение было принято после обращения Союза кинематографистов города к премьер-министру Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову.

«Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием», — подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Как отмечает «Коммерсант», «Росимущество передаст пакет акций "Ленфильма" комитету по культуре Петербурга. Переход под контроль города займет не менее полугода».

За всю историю «Ленфильма» здесь сняли около полутора тысяч фильмов, в том числе вошедших в золотой фонд отечественного кино: «Дама с собачкой», «Человек-амфибия», «Полосатый рейс» и многие другие.

Основанный в 1914 году, «Ленфильм» стоит у истоков отечественного кинематографа. Сейчас в главном здании киностудии работает киноцентр «Ленфильм» — общественно-культурное пространство с кафе, кинозалом и музеем, посвященном истории российского кинематографа и самой студии.

Напомним, Росимущество (владелец акций киностудии «Ленфильм») начинает процедуру передачи актива городу. Но окончательных сроков передачи пока не называют.