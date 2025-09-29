Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Киностудию «Ленфильм» планируют передать властям Петербурга

Росимущество (владелец акций киностудии «Ленфильм») начинает процедуру передачи актива городу. Но окончательных сроков передачи пока не называют.

Urri / Shutterstock.com

Соответствующее поручение подписали в сентябре, пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники в Смольном и в киностудии. Один из собеседников отметил, что переход киностудии городу одобрил президент. При этом сроков передачи не озвучивают. Вероятнее всего, из пропишут в дорожной карте.

В августе Росимущество выиграло суд у «Ленфильма». Инстанция обязала киностудию выплатить дивиденды за 2022 год в размере 2,6 млн рублей. В суде киностудия ссылалась на тяжелое финансовое положение.

Передать «Ленфильм» городу ранее попросил местный Союз кинематографистов. Одной из причин называли непрекращающийся кризис и долги компании.

