Бутик-отель, арт-парк, музей кино или все-таки киностудия: какое будущее ждет «Ленфильм»?

Архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори»:

«Сценарий для развития "Ленфильма" уже есть, но реализован слабо. Отчасти комплекс должен сохранить историческую функцию — кинопроизводство. Это его отличительная особенность на фоне всего, что есть привычного в центре Петербурга. В остальном нужен микс из концертно-выставочных площадок, кафе и ресторанов, творческих мастерских.

В Мадриде есть похожий проект — Матадеро. Здания бывшей скотобойни и рынка крупного рогатого скота XX века приспособили под театральное, кинотворческое пространство со съемочной площадкой. Комплекс развивает муниципалитет, в нем не хватает коммерческой составляющей — и это главный недостаток.

В случае с “Ленфильмом” нужен профессиональный оператор, отвечающий за координацию внутренних проектов и управление инфраструктурой. Тогда мы получим экономически эффективный, постоянно развивающийся креативный кластер.

На территории “Ленфильма” есть целая улица — от Каменноостровского проспекта до Кронверкской, но ее потенциал пока не раскрыт. Эту часть можно превратить в уютное общественное пространство: высадить больше зелени, установить скамейки, открыть больше приятных кафе и магазинов, организовать площадь и зимние зоны отдыха с костровыми чашами. Получится точка притяжения и для случайной аудитории тоже. Это исключительная возможность, потому что все остальные кластеры Петербурга не включены в городскую среду так непосредственно».