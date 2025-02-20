Бутик-отель, арт-парк, музей кино или все-таки киностудия: какое будущее ждет «Ленфильм»?

Собака.ru продолжает изучать ситуацию с «Ленфильмом», который и в этом году остается в неопределенном статусе. После ухода Федора Бондарчука с поста главы совета директоров и смены руководителя киностудии, вопросов о будущем комплекса на Петроградской стороне стало еще больше. Мы поговорили с экспертами — урбанистами, девелоперами и архитекторами — о сценариях развития «Ленфильма»: нужна ли киностудия в историческом центре мегаполиса и что могло бы появиться на ее месте.
Эдуард Тиктинский
Президент Группы RBI:
«"Ленфильм" — один из петербургских брендов, знаковая и любимая горожанами киностудия. Основным ее профилем всегда должна оставаться “фабрика кино” — то, чем она и является уже более ста лет. При этом развитие территории в качестве общественного пространства — в целом, правильное направление. Мы наблюдаем повышенный спрос на набережную реки Карповки и Левашовский хлебозавод на Петроградской стороне. Здесь может появиться современный креативный кластер — многофункциональный комплекс с уклоном в культуру кинематографа. Уместны лектории, студии актерского мастерства, выставочные залы, киноконцертные площадки. Арт-парк или туристическая пешеходная зона тоже хорошо вписались бы в концепцию. Большой вызов заключается именно в том, чтобы органично и бережно совместить все составляющие: производство современного кино, статус регионального памятника и развитие территории как новой культурно-просветительской локации на карте Петербурга».
Мария Элькина
Архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори»:
«Сценарий для развития "Ленфильма" уже есть, но реализован слабо. Отчасти комплекс должен сохранить историческую функцию — кинопроизводство. Это его отличительная особенность на фоне всего, что есть привычного в центре Петербурга. В остальном нужен микс из концертно-выставочных площадок, кафе и ресторанов, творческих мастерских.
В Мадриде есть похожий проект — Матадеро. Здания бывшей скотобойни и рынка крупного рогатого скота XX века приспособили под театральное, кинотворческое пространство со съемочной площадкой. Комплекс развивает муниципалитет, в нем не хватает коммерческой составляющей — и это главный недостаток.
В случае с “Ленфильмом” нужен профессиональный оператор, отвечающий за координацию внутренних проектов и управление инфраструктурой. Тогда мы получим экономически эффективный, постоянно развивающийся креативный кластер.
На территории “Ленфильма” есть целая улица — от Каменноостровского проспекта до Кронверкской, но ее потенциал пока не раскрыт. Эту часть можно превратить в уютное общественное пространство: высадить больше зелени, установить скамейки, открыть больше приятных кафе и магазинов, организовать площадь и зимние зоны отдыха с костровыми чашами. Получится точка притяжения и для случайной аудитории тоже. Это исключительная возможность, потому что все остальные кластеры Петербурга не включены в городскую среду так непосредственно».
Алина Черейская
Соосновательница архитектурной компании SA lab:
«Раньше, чтобы смотреть кино, строили здания. Сегодня — достаточно смартфона с доступом в интернет. Главный вопрос — что будет дальше и создаст ли это новую городскую типологию? Думаю, "Ленфильм" может стать площадкой поиска ответов, но для этого нужно быть открытым к диалогу и экспериментам. Например, здесь могут получить прописку компании и студии, которые создают видео с искусственным интеллектом (ИИ), работают с компьютерной графикой и спецэффектами; лектории и камерные залы, адаптивные пространства.
На первом этапе с помощью ИИ можно подготовить аналитику и визуализировать идеи. На основе данных о состоянии застройки составить прогнозы и этапы преобразований, узнать больше о контексте, выстроить функциональный баланс территории. Дальше использовать методы тактического урбанизма, чтобы быстро прототипировать идеи и нащупать решения».
Александр Басалыгин
Основатель BS Art Development Group («Вавилов Лофт», «Флигель», «Третий кластер», а в 2025-м — «Брюллофт»):
«Насколько я знаю текущую экономику "Ленфильма", аренда съемочных павильонов — не самое эффективное использование площади. На территории сейчас всего три действующих, даже если потратить приличные деньги будет 5-6 максимум. Другие же студии собирают коробки в Ленобласти и других, более удаленных от Петербурга локациях — это сравнительно недорого, удобно и пространства больше. Считаю, на "Ленфильме" снимать кино экономически невыгодно. С другой стороны, киностудия — важная историко-культурная часть не только Петербурга, но и всей России. На ее фильмах росли мы и наши родители, поэтому сохранить часть кинопроизводства — это по-человечески правильно.
Большая часть территории "Ленфильма" должна стать новой пешеходной улицей — от Каменноостровского проспекта до Кронверкской. А один из дворов — внутригородской площадью для культурных мероприятий: концертов, выставок, кинопоказов. Тогда комплекс станет мощным креативным кластером, где историческая киностудия соседствует с ресторанной улицей, общественным пространством и культурным центром».
Алексей Онацко
Управляющий партнер международной компании развития городских территорий Urban Context:
«На базе "Ленфильма" можно создать открытый культурно-деловой квартал. С точки зрения профессионального сообщества было бы здорово организовать такой Creators House: оборудовать высокотехнологичные студии по модели полного сервиса и предложить их креаторам — от блогеров и режиссеров до музыкантов и представителей событийного маркетинга.
Не уверен, что стоит сохранять узкоспециализированную кинопроизводственную базу: прокат, съемочные павильоны и другие функции, которые работают в рамках закрытой профессиональной среды. Это не позволит территории развиваться как открытому креативному кластеру.
Инфраструктура комплекса должна включать благоустроенное общественное пространство, выставочную площадку с концептуальной программой об истории и будущем кино и медиаиндустрии, премьерный фестивальный кинотеатр, рестораны и бары, тематический бутик-отель, музей "Ленфильма", клуб-лекторий, музыкальный клуб, галерею современного искусства, центр дебютного кино, профильные штаб квартиры и офисы, шоурумы актуальных, тематически близких к ДНК площадки брендов.
Если подойти к этому внимательно и последовательно, можно создать не только новую визитную карточку города, которая опирается на богатую историю ленинградского кинопроизводства и продолжает его славные традиции, но и получить экономически эффективный, постоянно развивающийся и привлекательный для инвестора имущественный комплекс».
Чарльз Лэндри
Урбанист, автор книги «Креативный город» (The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators):
«Огромная киностудия со съемочными павильонами и административными зданиями в центре многомиллионного мегаполиса — редчайшее явление. Интересно, что, когда речь заходит о креативных городах, один из самых стереотипных образов (то, например, о чем спрашивают регулярно на публичных выступлениях) — киногород: город, где кинопроизводство — своеобразное градообразующее предприятие. Я называю эту концепцию "город-кино как город-рай": киноиндустрия как самая ресурсоемкая из других творческих индустрий, самая финансово насыщенная и финансово успешная, наполненная глобальными звездами, видится многим чем-то системообразующим, естественным для мегаполисов, которые тоже насыщены деньгами, инфраструктурой и селебрити.
На самом деле, концепция противоестественная. Да, мы можем представить себе город, построенный как киногород, можем представить себе небольшой город, чье развитие переориентируют под нужды кинопроизводства, — но не мегаполис, где фабрика кинодиндустрии дымит рядом с вокзалами, театрами и музеями. Я говорю о фабрике, потому что с экономической точки зрения фабрика киноконтента мало чем отличается от, например, автомобильного завода. Можете себе представить, автомобильный завод, который работал бы в одном из ваших исторических районов, рядом с ресторанами и бутиками?
Говоря о концепции "креативного города", я всегда отмечал, что пришло время "мелкого пазла": мегаполис в естественной урбанистической ситуации развивается за счет небольших сегментов, кварталов, кластеров — они не разрушают его историческую ткань, а гармонизируют, привносят яркие краски там, где их не было раньше, но не доминируют. Мегаломанские ресурсоемкие проекты уходят в пригороды, ищут отдельные изолированные территории. И киностудия "Ленфильм", насколько я понимаю, лишь подтверждает это правило. В таком виде — она, конечно, порождение тоталитарной системы, плановой экономики, антиурбанистической ситуации; навязанный городской среде элемент, а не ее естественное порождение. Всегда при этом можно сказать, что Петербург в 21 веке возвращается в советскую ситуацию, но это будет обманом: все-таки им уже управляет капиталистическая экономика, пусть и специфическая, с большой долей государственного вмешательства.
Сценариев дальнейшего развития таких территории множество. Все зависит от нюанса и контекста. Не так важно, что там будет: креативный кластер, общественное пространство или музей. Важнее и интереснее сам эксперимент по переориентации такого советского рудимента в какую-то новую сущность. Я думаю, что при любом развитии событий, успешном или не успешном (представим себе заброшенную территорию, замороженную на года, десятилетия, как многочисленные заброшенные фабрики и заводы в постиндустриальных городах) — это будет великолепный кейс для учебников по современной урбанистике».
Текст: Мария Агафонова, Петр Биргер
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