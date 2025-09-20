Сериал «Москва слезам не верит» сменил название на Wink

На платформе Wink больше не доступен сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается». Вместо него теперь — «Слезы в большом городе». Переименование проекта состоялось после показа третьей серии.
Проект долго менял название: сначала он фигурировал как «МСНВ» — аббревиатура от советского фильма, затем был анонсирован под названием «Москва слезам не верит. Все только начинается». В окончательном варианте сериал получил название «Слезы в большом городе».
Действие перенесено в начало нулевых. В Москву приезжает Ксюша с ребенком в поисках новой жизни. Ее поддерживают подруги Маша и Оля, каждая со своими жизненными приоритетами.
Через двадцать лет героини сталкиваются с новыми вызовами мегаполиса. Главные роли исполняют Марина Александрова и Антон Васильев.
Премьера сериала-мюзикла состоялась 4 сентября 2025 года на Wink.
