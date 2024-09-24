Нарратив 8-серийного проекта разворачивается вокруг Ксюши, которая приехала покорять Москву с пятилетним ребенком. За плечами у нее несчастливый брак и муж-абьюзер, от преследования которого она бежит из родного города. Без денег, перспектив и связей. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя двадцать лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Вместе с Жорой Крыжовниковым, который также занял в проекте кресло шоураннера (и одного из сценаристов!), сериал снимает режиссер Ольга Долматовская. Оператором выступил Юрий Коробейников («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Спящие», «Метод»). Сценарий вместе с Крыжовниковым писали Евгения Хрипкова, Алина Тяжлова, Аксинья Борисова, Юлия Гулян, при участии Ольги Долматовской. Актерский каст проекта для Wink и СТС пока остается тайной.

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