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Жора Крыжовников уверен: «Москва слезам не верит»! Режиссер «Слова пацана» снимает современный парафраз оскароносной мелодрамы

Действие оригинального сюжета перенесут в нулевые.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой СТС

Нарратив 8-серийного проекта разворачивается  вокруг Ксюши, которая приехала покорять Москву с пятилетним ребенком. За плечами у нее несчастливый брак и муж-абьюзер, от преследования которого она бежит из родного города. Без денег, перспектив и связей. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя двадцать лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Вместе с Жорой Крыжовниковым, который также занял в проекте кресло шоураннера (и одного из сценаристов!), сериал снимает режиссер Ольга Долматовская. Оператором выступил Юрий Коробейников («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Спящие», «Метод»). Сценарий вместе с Крыжовниковым писали Евгения Хрипкова, Алина Тяжлова, Аксинья Борисова, Юлия Гулян, при участии Ольги Долматовской. Актерский каст проекта для Wink и СТС пока остается тайной.

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