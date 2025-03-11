Стартовали съемки дока «Брат навсегда» — о ярлыках и феноменах культовой дилогии Балабанова

«"Брат Навсегда" — это честный и искренний взгляд на феномен Брата, без ярлыков. Фильм должен ответить на все вопросы о дилогии, накопившиеся почти за 30 лет, рассказать о людях, которые снимали эти фильмы и показать неочевидные детали», — комментируют режиссеры дока.

Съемки пройдут в Петербурге, Москве, Якутии, Чикаго, Нью-Йорке. Производство «Брата навсегда» поддерживают «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Start, Premier и Kion.