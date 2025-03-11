Стартовали съемки дока «Брат навсегда» — о ярлыках и феноменах культовой дилогии Балабанова

Фильм станет картиной открытия фестиваля «Новый сезон» в 2025 году, а затем пойдет в кинотеатральный прокат. Режиссерами выступили Григорий (сын продюсера обоих фильмов Сергея Сельянова!) и Анна Сельяновы.
8 марта стартовали съемки документальной ленты «Брат навсегда» — масштабного исследования феномена «Брата» и «Брата 2» режиссера Алексея Балабанова. В проекте примут участие создатели дилогии, представители российского киносообщества и музыкальной индустрии (в том числе Сергей Астахов, Сергей Сельянов, Надежда Васильева-Балабанова), молодое поколение, а также сыновья режиссера — Федор и Петр Балабановы.
«"Брат Навсегда" — это честный и искренний взгляд на феномен Брата, без ярлыков. Фильм должен ответить на все вопросы о дилогии, накопившиеся почти за 30 лет, рассказать о людях, которые снимали эти фильмы и показать неочевидные детали», — комментируют режиссеры дока.
Съемки пройдут в Петербурге, Москве, Якутии, Чикаго, Нью-Йорке. Производство «Брата навсегда» поддерживают «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink, Start, Premier и Kion.
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