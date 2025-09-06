ИИ применят для восстановления пропавших 43 минут фильма Орсона Уэллса

С момента премьеры в 1942 году фильм считается одной из крупнейших утрат в истории кино: студия уничтожила 43 минуты отснятого материала, освободив место в архиве и переплавив нитратную пленку для военных нужд, сообщает издание Entertainment Weekly.

Проект восстановления не предполагает коммерциализации — по крайней мере сейчас. Showrunner рассматривает его как академическую задачу. Помимо ИИ будут задействованы традиционные методы: съемка сцен с актерами, применение VFX и последующая замена лиц на образы оригинальных исполнителей. В работе планируют опираться на черновик сценария и архивные фотографии.

Руководитель проекта, режиссер Брайан Роуз, отметил, что среди утерянного материала был четырехминутный проходной план с движущейся камерой, в котором пересекались линии десятка персонажей. По его словам, это было новаторским решением, но сохранились лишь последние 50 секунд сцены.

