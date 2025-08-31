«Ледниковый период 6» выйдет в прокат в 2027 году

Всего франшиза включает пять полнометражных фильмов, многочисленные короткометражки, специальные телевизионные шоу и видеоигры. «Ледниковый период-6» станет первой частью серии после того, как студию Blue Sky, создавшую франшизу, приобрела Disney.

Первый фильм вышел в 2002 году. Его создали Крис Уэдж и Карлос Салдана по сценарию Майкла Берга, Майкла Дж. Уилсона и Питера Акермана. Мировые сборы картины составили 383,3 миллиона долларов.

