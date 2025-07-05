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«Лило и Стич» — самый прибыльный фильм 2025 года

Мировые кассовые сборы ленты превысили 957 миллионов долларов. Об этом сообщает Deadline.

tetesong / Shutterstock.com

Экранизация мультфильма превзошла «Minecraft в кино», собравший 954,9 миллионов долларов в мировом прокате. В 2025 году только эти два фильма от американских студий преодолели отметку в 900 миллионов долларов.

Мировая премьера ремейка «Лило и Стич» состоялась 22 мая. С тех пор фильм стал самым кассовым в 2025 году во Франции, Италии, Испании, Мексике, Бразилии, по всей Латинской Америке.

Deadline отмечает, что в 2025 году только «Лило и Стич» и «Minecraft в кино» превысили кассовые сборы в 900 миллионов долларов. При этом в США «Minecraft в кино» лидирует с 423,9 миллионами долларов, опережая «Лило и Стич» — с 403,7 миллионами долларов.

Напомним, ремейк «Лило и Стич» повторяет сюжет оригинала 2002 года: девочка с острова Гавайи, живущая с сестрой, встречает инопланетянина по имени Стич.

Ранее мы рассказывали, что Disney анонсировал продолжение «Лило и Стич».

 

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