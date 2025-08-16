Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева»

По сюжету в сети появляется видео, где тренер женской команды «Динамо» мотивирует игроков с помощью угроз и оскорблений. Несмотря на победу в матче, общественность требует его «отмены», а руководство клуба ставит выбор: увольнение или психологическая терапия.

«Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, Анастасия Талызина сыграет спортивного психолога, а фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки», — рассказал режиссер Виталий Дудка на защите проекта в Министерстве культуры РФ.

Для Евгении Медведевой эта роль станет важным, но не первым шагом в актерской карьере. Ранее фигуристка уже снималась в кино, исполняя эпизодические роли в фильме «Петрикор» и сериале «Последний аксель». В 2024 году она сыграла спортивного комментатора в «Лед 3». Кроме того, Евгения вела телешоу «Ледниковый период. Дети» и участвовала в проекте «Ледниковый период».

Новый «Супермен», сериальный перезапуск «Чужого», драма «Дыши», ромком «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом, комедия «Знахарь» и процедурал «Благодетель» по Джону Гришэму: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.