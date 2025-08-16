Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева»

Премьера запланирована на 2027 год.

Aleksey Demin / Shutterstock.com

По сюжету в сети появляется видео, где тренер женской команды «Динамо» мотивирует игроков с помощью угроз и оскорблений. Несмотря на победу в матче, общественность требует его «отмены», а руководство клуба ставит выбор: увольнение или психологическая терапия.

«Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, Анастасия Талызина сыграет спортивного психолога, а фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки», — рассказал режиссер Виталий Дудка на защите проекта в Министерстве культуры РФ.

Для Евгении Медведевой эта роль станет важным, но не первым шагом в актерской карьере. Ранее фигуристка уже снималась в кино, исполняя эпизодические роли в фильме «Петрикор» и сериале «Последний аксель». В 2024 году она сыграла спортивного комментатора в «Лед 3». Кроме того, Евгения вела телешоу «Ледниковый период. Дети» и участвовала в проекте «Ледниковый период».

Новый «Супермен», сериальный перезапуск «Чужого», драма «Дыши», ромком «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом, комедия «Знахарь» и процедурал «Благодетель» по Джону Гришэму: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: