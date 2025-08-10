Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Режиссер Алексей Учитель сообщил о возможном продолжении фильма «Прогулка»

Он рассказал в беседе с РИА «Новости», что рассматривается возможность продолжения фильма, и отметил, что постановкой сиквела может заняться его сын Илья Учитель.

Министерство культуры Российской Федерации, ТПО "РОК", 2003

«Предложения повторить «Прогулку» поступали еще с момента выхода фильма на экраны. Даже обсуждали съемки такого рода в десяти других странах, чтобы получился международный проект. И если говорить про продолжение, то оно вполне может случиться. Скорее всего, это будет прогулка по Москве, а не по Питеру», — рассказал Учитель. По его словам, в потенциальном сиквеле может вернуться один из героев первого фильма.

Фильм «Прогулка» повторно вышел в российский прокат 24 июля. Картина 2003 года рассказывает историю, происходящую в Петербурге. Главные герои — девушка и два молодых человека, отправившиеся на прогулку. В ходе повествования зрителям показывают не только облик города, но и разворачивается любовная драма. В ролях снялись Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Павел Баршак.

Ранее мы рассказывали, что Алексей Учитель снимает «историю-притчу о гении» Шостаковиче. За костюмы к ленте (в декорациях Петербурга и Москвы!) под рабочим названием «Шум времени» отвечает Надежда Васильева, в касте — Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие.

