Алексей Учитель снимает «историю-притчу» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Рабочее название — «Шум времени»

Режиссером выступил Алексей Учитель, а сценарий написали Александр Миндадзе и Александр Терехов. В команде художников по костюму Надежда Васильева и Владимир Никифоров. Операторы-постановщики: Сергей Астахов, Юрий Клименко. Над производством работает киностудия «РОК» (ROCK FILMS)

Ведущие роли исполнят Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие.

Релиз на больших экранах — в 2026 году.

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