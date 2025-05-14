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Алексей Учитель снимает «историю-притчу» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Рабочее название — «Шум времени»

Подготовительные работы над фильмом ведутся уже более трех лет. А в съемочной команде — автор легендарного образа Сергея Бодрова в «Брате» и «Брате-2» костюмер (и дважды лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Надежда Васильева. Драматические события из жизни композитора развернутся в декорациях Петербурга и Москвы.

«Шум времени»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ПрофиСинема»

«Шум времени»

По словам Алексея Учителя, биографическая драма станет не типичным байопиком, а «историей-притчей о гении». 

«В кино невозможно уместить всю жизнь Шостаковича, даже если будет сериал. Начиная с детства и до самой смерти в его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью. На долю композитора выпало слишком много испытаний, и из этого объема материала создать сценарий оказалось непросто. Эмоциональная составляющая имеет огромное значение. И на этом будет строиться очень многое в фильме», — отмечает Алексей Учитель.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «ПрофиСинема»

Режиссером выступил Алексей Учитель, а сценарий написали Александр Миндадзе и Александр Терехов. В команде художников по костюму Надежда Васильева и Владимир Никифоров. Операторы-постановщики: Сергей Астахов, Юрий Клименко. Над производством работает киностудия «РОК» (ROCK FILMS)

Ведущие роли исполнят Олег Савцов, Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие.

Релиз на больших экранах — в 2026 году.

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