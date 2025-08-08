Новый «Мир Юрского периода», второй сезон «Уэнсдей» и продолжение «Платонических отношений»: что смотреть дома на этой неделе

А также — комедийный сериал о семействе таксистов «Баранкины и камни силы», драма о дружбе мальчика и собаки в блокадном Ленинграде «Каруза» и чешская сказка «Златовласка». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» / Jurassic World: Rebirth (18+)
Франшиза о древних исполинских чудовищах продолжает жить и здравствовать — за новую часть отвечает Гарет Эдвардс, снявший «Годзиллу» и «Изгоя-один». По сюжету команда ученых отправляется на тропические острова, чтобы взять у нескольких динозавров образец крови — это должно помочь в изобретении лекарства от неизлечимых заболеваний. Каст по максимуму звездный: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли из «Бриджертонов», Махершала Али из «Зеленой книги» и другие.
С 5 августа, Prime Video, iTunes
Сериал «Уэнсдей» / Wednesday, 2 сезон (18+)
Продолжение хитового сериала Тима Бертона о девочке Уэнсдей (Дженна Ортега) из семейки Аддамс и ее учебе в академии Nevermore — в этот раз создатели обещают более мрачную готическую атмосферу и глубокое погружение в лор. Основной костяк актеров вроде Кэтрин Зеты-Джонс, Луиса Гусмана и Кристины Риччи сохранится, к тому же не обойдется без камео звезд: в проекте снялись Леди Гага, Стив Бушеми, Кристофер Ллойд и другие. Шоу уже заранее продлили на третий сезон.
C 6 августа, Netflix
Сериал «Платонические отношения» / Platonic, 2 сезон (18+)
Продолжение комедии с Сетом Рогеном и Роуз Бирн. Когда-то Уилл и Сильвия были лучшими друзьями, но перестали общаться. Спустя годы они пытаются понять, что в их отношениях пошло не так и можно ли возобновить броманс. Во втором сезоне авторы анонсировали очередные препятствия на пути парочки — от рабочих до личных кризисов.
Режиссером проекта вновь стал Николас Столлер («В пролете», «Побег из Вегаса»).
С 6 августа, Apple TV+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Баранкины и камни силы», премьера (16+)
Фантастический комедийный сериал о семье потомственных таксистов, на голову которым из XIX века сваливается прародительница их династии — первая в истории Москвы извозчица (Юлия Топольницкая). Теперь все с помощью волшебных камней обретают сверхспособности (которые, впрочем, несут и массу проблем).
Также в проекте снялись Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Журавлев и Полина Гухман. Режиссер — Миша Поляков («Ухожу красиво»).
С 7 августа, «Кинопоиск»
Фильм «Каруза» (6+)
Семейное кино о мальчике Мите (Марк Малик-Мурашкин, «Плевако») и его псе, которые в блокаду Ленинграда, рискуя жизнью, спасают людей от голода. Также в касте — Александр Балуев («Кандагар»), Светлана Иванова («Вы меня видели?») и Иван Колесников («Роднина»), а режиссером выступил сын актера Дмитрия Харатьяна — Иван.
С 7 августа, Okko
Фильм «Златовласка» / Zlatovláska (6+)
Классическая чешская сказка об оруженосце короля Йиржике, который стал понимать язык животных — теперь ему предстоит отправится на поиски принцессы Златовласки вместе с другом и верным псом. Режиссером семейного кино выступил Ян Теситель.
С 8 августа, Okko, Wink, «Иви»
Фильм «Артек. Сквозь столетия» (6+)
Семейное кино о мальчике Мите (Тимофей Попович) — веселом траблмейкере, который неосмотрительно загадывает желание у волшебного дерева в Артеке и переносится в 1812 год: там он успеет встретится с прадедом-героем, поучаствовать в сражении под Бородино и даже пообщаться с Пушкиным. В касте — Михаил Галустян, Виталий Гогунский и Илья Носков. Режиссерами выступили Карен Захаров и Армен Ананикян («Баба Яга спасает Новый год»).
С 10 августа, Okko, «Кинопоиск»
