Новый «Мир Юрского периода», второй сезон «Уэнсдей» и продолжение «Платонических отношений»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Баранкины и камни силы», премьера (16+)

Фантастический комедийный сериал о семье потомственных таксистов, на голову которым из XIX века сваливается прародительница их династии — первая в истории Москвы извозчица (Юлия Топольницкая). Теперь все с помощью волшебных камней обретают сверхспособности (которые, впрочем, несут и массу проблем).

Также в проекте снялись Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Журавлев и Полина Гухман. Режиссер — Миша Поляков («Ухожу красиво»).

С 7 августа, «Кинопоиск»