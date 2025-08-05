В киностудии «Ленфильм» назначили новый совет директоров

Киностудия «Ленфильм» поделилась новым управляющим составом. Среди членов совета директоров — начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Андрей Вершанин, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Юлия Кокорева, заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Роман Куценко и заместитель начальника Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Эдуард Оразов.

Ранее в декабре главный петербургский кинобренд возглавила Надежда Андрющенко — специалист в финансовом менеджменте, антикризисном управлении и экономической безопасности. Ранее занимала должность директора службы безопасности. Как стало известно, Андрющенко назначили еще в декабре 2024 года. Именно тогда о своем уходе сообщил Федор Бондарчук.

Напомним, в январе этого года пост председателя совета директоров официально покинул режиссер Федор Бондарчук, который занимал его с 2012 года. Федор Бондарчук сам просил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от занимаемой должности.

Массовые сокращения начались еще в 2019 году. Первым пост покинул Эдуард Пичугин, который возглавлял «Ленфильм» с 2012 года. На его место в 2019 ненадолго (на 6 месяцев!) пришла продюсер компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко, которую заменил на посту гендиректора продюсер Юрий Щербаков. За четыре года его руководства киностудии удалось закрыть все имеющиеся долги и показать рост выручки, а также вернуть права на «золотую коллекцию» фильмов, которые были потеряны в 2009 году. С августа по декабрь 2024 года обязанности генерального директора выполнял Эдуард Суворов.