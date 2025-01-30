18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров «Ленфильма»

Режиссер занимал эту должность с 2012 года.

Федор Бондарчук
Фото: Валентин Блох для Собака.ru
Федор Бондарчук

«За прошедшие 12 лет на киностудии «Ленфильм» была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. За последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов», — прокомментировала PR-директор Бондарчука. 

«Я чувствую ответственность за индустрию»: Федор Бондарчук дает слово пацана о ренессансе «Ленфильма»

Представитель режиссера также отметил, что уход из «Ленфильма» обусловлен «увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии"». Федор Бондарчук сам просил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от занимаемой должности. Также стало известно, что пост главы совета директоров «Ленфильма» он покинул еще в декабре 2024 года.

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Федор Бондарчук

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: