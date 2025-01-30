Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров «Ленфильма»

«За прошедшие 12 лет на киностудии «Ленфильм» была отремонтирована вся инфраструктура, восстановлены исторические фасады и перезапущены павильоны. За последние 4 года было выпущено более 25 картин, снятых на студии, прошло более 10 выставочных проектов», — прокомментировала PR-директор Бондарчука.

Представитель режиссера также отметил, что уход из «Ленфильма» обусловлен «увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии"». Федор Бондарчук сам просил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от занимаемой должности. Также стало известно, что пост главы совета директоров «Ленфильма» он покинул еще в декабре 2024 года.